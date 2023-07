Bronny James, starejši sin košarkarskega zvezdnika LeBrona Jamesa, je na ponedeljkovem treningu doživel sržni zastoj, a je že v stabilnem stanju. Fant ima 18 let in bo v naslednji sezoni študentskega prvenstva NCAA kot bruc igral za USC.

LeBron James Foto: Reuters "Bronny James je med treningom doživel srčni zastoj. Zdravniki so mu takoj priskočili na pomoč in ga odpeljali v bolnišnico. Zdaj je že v stabilnem stanju in ni več na intenzivni negi," je dan po dogodku v sporočilu za javnost zapisal predstavnik za stike z javnostjo družine LeBrona Jamesa. "Prosimo za spoštovanje zasebnosti družine James. Medijem bomo posredovali informacije, ko bo kaj novega. LeBron In Savannah se javno zahvaljujeta zdravniški službi Univerze USC."

Bronny James Foto: Guliverimage Organizator igre Bronny James je eden bolj nadarjenih košarkarjev svoje generacije. Na lestvici 100 najboljših rektrutov ESPN je na 20. mestu. Osemnajstletnik bo jeseni začel svojo prvo sezono v študentskem prvenstvu NCAA v dresu Univerze USC. Se je pa že lani v ekipi USC Trojansov zgodil podoben strašljiv trenutek. Srčni zastoj je na treningu doživel Vincent Iwuchukwu, a se je januarja vrnil na parket in ob zaključku sezone odigral 14 tekem.

Njegov 38-letni oče LeBron James je v 20-letni karieri igral za Cleveland Cavaliers, Miami Heat in Los Angeles Lakers, z vsemi omenjenimi klubi je tudi osvojil naslov prvaka. Po štirikrat je bil izbran za najbolj koristnega igralca rednega dela sezone in končnice, z ameriško reprezentanco pa je osvojil dve zlati kolajni na olimpijskih igrah v Pekingu 2008 in Londonu 2012 ter bronasto v Atenah 2004.