Kakšna zgodba! Američan zaigral prvič po srčnem zastoju. #video

Mediji iz Združenih držav Amerike prinašajo navdušujočo zgodbo. Igralec ameriškega nogometa Damar Hamlin, ki je med tekmo lige NFL v začetku januarja doživel srčni zastoj in so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, je zaigral na svoji prvi tekmi devet mesecev po tragičnem dogajanju.

Damar Hamlin je 2. januarja med tekmo proti Bengals v Cincinnatiju doživel srčni zastoj, rešil pa ga je hiter odziv zdravnikov, ki so na igrišču izvajali oživljanje.

Igralec ekipe Buffalo Bills je v nedeljo prvič nastopil v severnoameriški ligi v ameriškem nogometu NFL, ko so Bills zmagali z 48:20 nad Miami Dolphins.

Damar Hamlin made his NFL return nine months after suffering a cardiac arrest.#BBCNFL pic.twitter.com/yRTif9KxaE — BBC Sport (@BBCSport) October 2, 2023

Na novinarski konferenci po tekmi je povedal: "Ta trenutek mi je pomenil vse. Mislim, da je šlo bolj za to, da si nekaj dokažem kot karkoli drugega, da si pokažem, da imam pogum, moč, ponos, vse te besede v sebi. Iti skozi nekaj tako dramatičnega in vrniti se iz tega ter še vedno lahko delati to, kar ljubim na najvišji ravni na svetu, je neverjetno," je bil vzhičen 25-letni Hamlin.

Bil je zadnji igralec, ki je prišel iz tunela pred tekmo in je pretekel celotno igrišče, preden je odstranil čelado in požel velikansko odobravanje občinstva.

Damar Hamlin makes his official return to the field 🫶 @HamlinIsland pic.twitter.com/msCBCYOo2j — NFL (@NFL) October 1, 2023

Hamlin bi lahko znova zaigral v dresu zasedbe z Orchard Parka naslednjo nedeljo, ko bodo člani Buffala odpotovali v London in se pomerili z Jacksonville Jaguars na stadionu Tottenham Hotspur.