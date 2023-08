Po pol stoletja spet naslov za Belgijo, Pogačar v vlogi soigneurja

27-letna Belgijka Lotte Kopecky je bila na lanskem prvenstvu v Wollongongu srebrna, tokrat pa je upravičili vlogo velike favoritinje in je ciljno črto po 154,1 kilometra dolgi preizkušnji od Loch Lomonda do Glasgowa prečkala sedem sekund pred najbližjima zasledovalkama Volleringovo in Ludwigovo.

Članica ekipe SD Worx, sicer že večkratna svetovna prvakinja na stezi, je odločilni napad za zmago izvedla sedem kilometrov pred ciljem. Najprej se je otresla glavnih tekmic, nato še Danke Ludwig in zanesljivo prišla skozi cilj s sedmimi sekundami prednosti pred Nizozemko Vollering, ki je bila v zadnjih metrih močnejša od Danke.

Belgija je na naslov svetovne prvakinje v elitni ženski konkurenci čakala natanko pol stoletja, zadnja zmagovalka iz te kolesarske velesile je bila namreč Nicole Vandenbroeck davnega leta 1973. Za Lotte Kopecky je to tretja zlata medalja na tem svetovnem prvenstvu po zmagah na velodromu v eliminaciji in dirki na točke.

Branilka naslova iz Wollongonga Annemiek van Vleuten ni imela sreče. V zadnjem krogu jo je okvara na kolesu stala višje uvrstitve od osmega mesta.

"Po dveh naslovih na stezi sem mislila, da na cestni dirki nimam pravih možnosti za zmago. Trije naslovi v sedmih dneh je res noro. Kot majhno dekle nisem nikoli sanja o takih dosežkih, vedno sem hotela biti le konkurenčna. Nisem si predstavljala, da bom nekoč tako dobra," je po zmagi povedala tekmovalka iz Flandrije.

Eugenija Bujak daleč od najboljših, Pogačar v zanimivi vlogi

Eugenija Bujak je bila edina od treh Slovenk z uvrstitvijo, ni pa bila niti blizu najboljši uvrstitvi Slovenije na SP, njenemu 14. mestu iz Imole 2020. Zasedla je 54. mesto, v cilj je prišla v večji skupini 14 minut in 49 sekund za zmagovalko. Urša Pintar in Urška Žigart sta odstopili.

"Razočarana sem. Čeprav sem vedela, da je preizkušnja zelo zahtevna, sem hitro po startu zaradi padcev na mokri cesti zaostala za najboljšimi in ostala brez možnosti za vrnitev. To svetovno prvenstvo je bilo zagotovo drugačno od tistih, ki smo jih vajene," je za RTV Slovenija po dirki povedala Urša Pintar.

V zanimivi vlogi pa so ob trasi današnje dirke opazili tudi Tadeja Pogačarja, bronastega s cestne moške dirke. Ni ga bilo na kolesu, zaročenec Urške Žigart je v vlogi soigneurja pomagal deliti bidone z vodo.

Slovenija je na SP v Glasgowu najboljšo uvrstitev dosegla s tretjim mestom Tadeja Pogačarja na cestni dirki. Med dekleti je bila Eugenia Bujak 12. v vožnji na čas, med mladinci pa je bil Žak Eržen deveti na cestni preizkušnji.

SP v Glasgowu, cestna dirka, ženske (154,1 km): 1. Lotte Kopecky (Bel) 4:02:12 (povprečna hitrost: 38,2 km/h)

2. Demi Vollering (Niz) + 0:07

3. Cecilie Ludwig (Dan) isti čas

4. Marlen Reusser (Švi) 0:12

5. Christina Schweinberger (Avt) 0:34

6. Elizabeth Deignan (VBr) isti čas

7. Elise Chabbey (Švi) 1:24

8. Annemiek van Vleuten (Niz) 2:48

9. Riejanne Markus (Niz) 3:51

10. Margarita Garcia (Špa) 4:05

54. Eugenia Bajuk (Slo) 14:49

- odstop:Urša Pintar, Urška Žigart (obe Slovenija)

