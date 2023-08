Zlato Pidcocku, van der Poel po padcu odstopil

Britanec Thomas Pidcock je postal svetovni prvak v olimpijskem krosu na svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu v Glasgowu. V Glentressu je bil boljši od Novozelandca Samuela Gaza in Švicarja Nina Schurterja. Nizozemec Mathieu van der Poel je padel po vsega nekaj minutah in ostal brez zgodovinskega dosežka. Edini Slovenec Rok Naglič je bil 56.

Tom Pidcock je po zmagi na olimpijskih igrah v Tokiu 2021 zdaj prišel še do prve zlate kolajne na SP. Štiriindvajsetletni Otočan je moral sprva loviti najboljše, nato pa mu je odločilni napad uspel v šestem od osmih krogov.

Takrat je po več napadih na vzponih dokončno zlomil desetkratnega svetovnega prvaka Schurterja. Sedemintridesetletnik, najboljši gorski kolesar v zgodovini te discipline, ni imel pravega odgovora, na koncu pa ga je prehitel še Gaze.

TOM PIDCOCK YOU ARE THE WORLD CHAMPION 🌈



THE TWEED VALLEY ERUPTS 🥳



WHAT CAN'T THIS GUY DO!?#GlasgowScotland2023 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/Rkd48dwNcy — 2023 UCI Cycling World Championships (@CyclingWorlds) August 12, 2023

Ta je v zadnjem krogu lovil Pidcocka, slednji je brez večjih težav zadržal vodstvo. Svetovni prvak v kratkem krosu Gaze je za Britancem na koncu zaostal 19 sekund, Schurter pa 34.

Za Mathieua van der Poela in Pidcocka je bila oteževalna okoliščina predvsem slabši startni položaj, zaradi česar sta se morala prebijati iz ozadja. So se pa Nizozemčeve sanje o naslovu svetovnega prvaka po dobrem začetku razblinile ob koncu razvrstitvenega kroga po vsega treh minutah, ko je padel in z okrvavljenim obrazom ter kolenom obležal ob robu proge.

ATENCIÓN: "Van der Poel se cae en la prueba de 'Mountain Bike' y arruina sus opciones del triple arcoíris". El neerlandés se fue al suelo en la primera vuelta del Mundial y se retiró😱😞 https://t.co/Y823UeFOJY pic.twitter.com/QNPygiNGwe — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) August 12, 2023

Van der Poel je skušal postati sploh prvi kolesar v zgodovini, ki bi v enem letu slavil naslov svetovnega prvaka na cestni dirki, ciklokrosu in olimpijskem krosu. A tako kot v Tokiu na OI pred dvema letoma je padec tudi v Glentressu uničil načrte 28-letnemu Nizozemcu.

Edini Slovenec Rok Naglič ni posegel do vidnejše uvrstitve, a je ostal v istem krogu kot najboljši. Zasedel je končno 56. mesto z zaostankom 6:12 minute.

Žensko preizkušnjo je dobila Pauline Ferrand Prevot in ubranila naslov iz lanskega Les Getsa. Za skupno peti naslov na SP je zanesljivo slavila pred rojakinjo Loano Lecomte in Nizozemko Puck Pieterse. Slovenki Tanja Žakelj in Vita Movrin sta zasedli 23. oziroma 32. mesto.

Olimpijski kros, moški elite, Glentress (8 krogov): 1. Thomas Pidcock (VBr) 1;22:09

2. Samuel Gaze (NZl) + 0:19

3. Nino Schurter (Švi) 0:34

4. Victor Koretzky (Fra) 0:43

5. Vlad Dascalu (Rom) 0:54

6. Alan Hatherly (JA) 1:07

7. Luca Braidot (Ita) 1:41

8. Lars Forster (Švi) 1:45

9. Luca Schwarzbauer (Nem) 1:52

10. Anton Cooper (NZl) 1:53

...

56. Rok Naglič (Slo) 6:12

... - odstop: Mathieu van der Poel (Niz) ...

Preberite še: