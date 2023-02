Jubilejna 50. zmaga Tadeja Pogačarja!

Na slabih 165 kilometrih etape od Olvere do Iznajarja so morali kolesarji danes premagati štiri kategorizirane vzpone, tri tretje in enega druge kategorije, cilj pa je bil na vrhu krajše rampe. Pogačar je za tri sekunde ugnal Enrica Masa in za devet sekund Italijana Lorenza Roto (Intermarche Circus Wanty). Odločilni napad na zaključnem klancu etape je sprožil Mas, Pogačar pa se ga je držal kot klop, v zadnjih sto pa je izvrstni Slovenec Španca pustil za seboj.

Četrti je bil danes Španec Mikel Landa (Bahrain Victorious), ki v skupnem seštevku zaseda drugo mesto. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je ciljno črto prečkal na 15. mestu, 2:26 za Pogačarjem. Domen Novak (UAE Emirates) je bil 101. (+ 18:50). V skupnem seštevku je Mohorič 35. (+ 18:32), Novak pa 106. (1;06:06).

ETAPA 4️⃣ | 🏁 FINAL



¡EXTRATERRESTRE 👽 POGAČAR! Tercera victoria de etapa en esta Ruta del Sol y cuarta para @TeamEmiratesUAE #69RdS #UCIProSeries #AIOCC pic.twitter.com/Wl0UeauURT — Vuelta a Andalucía (@VCANDALUCIA) February 18, 2023

Landa ima za vodilnim Pogačarjem v skupnem seštevku 1:14 zaostanka, pa le pet sekund prednosti pred kolumbijskim moštvenim kolegom Santiagom Buitragom.

"Za nami je res težek dan. Od začetka do konca so nas napadali, bilo je težko vse nadzorovati. Mi smo imeli tudi smolo z zgodnjim padcem Rafala Majke. A fantje so opravili neverjetno delo in res smo lahko veseli zmage. Moji pomočniki so fantastični, a vsi skupaj postajamo utrujeni. Jutri je še ena težka etapa, tekmeci se zagotovo ne bodo predali, spet nas bodo napadali. Skupna zmaga je sicer blizu, a moramo ostati zbrani," je po novi zmagi, tretji na tej dirki in četrti v sezoni dejal Pogačar.

To je bila Pogačarjeva jubilejna 50. zmaga med profesionalci, po andaluzijski dirki bo spet tekmoval v Italiji, kjer bo 4. marca branil zmago na zanimivi preizkušnji Strade Bianche.

Dirka se bo končala jutri s 184,3-kilometrsko peto etapo od Oture do Alhaurina de la Torra. Tudi to boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na televiziji Planet 2.

