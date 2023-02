Roglič pri italijanski zgodbi jasen, pri francoski je velik vprašaj

Sinonim za Tenerife sta sonce in toplo vreme, ampak v tem trenutku je na pripravah Primoža Rogliča in njegove ekipe Jumbo Visme to bolj zimsko obarvano, je povedal nekdanji smučarski skakalec. Nekako je postala praksa, da je ta španski otok njegova pripravljalna baza, na katerega se bo vrnil tudi po Dirki po Kataloniji (20.−26. 3.), ki bo njegov edini tekmovalni test pred vrhuncem.

Od 6. do 28. maja bo skušal na Giru osvojiti rožnato majico in z njo prikolesariti v večno mesto Rim ter kot prvi Slovenec osvojiti nam najbližjo tritedensko dirko. Pred štirimi leti je bil sprva dobro na poti, nato so mu zdravstvene težave, zagodel mu jih je tudi padec, preprečile, da bi mu uspel veliki met. Ob bučni podpori slovenskih navijačev upa, da mu letos uspe osvojiti dirko po italijanskem škornju, čeprav se zaveda, da bo zelo težko. Zlasti predzadnji dan z brutalno težkim kronometrom na sosednje zimsko smučarsko središče Višarje, kjer lahko pričakujemo slovensko navijaško evforijo.

Foto: Guliverimage

V sobotnem dopoldanskem pogovoru s slovenskimi mediji je dal vedeti, da bi mu ta zmaga veliko pomenila. Prisotne je prav tako zanimalo, kako je prišlo do odločitve za Giro in ne za Tour de France, če je imel pri tem kakšno besedo ali možnost, da bo nastopil tudi na francoskih tleh, vendar so bili odgovori nekoliko zaviti v oblake. Postopno bo šel, pravi Roglič.

V nadaljevanju si preberite vprašanja in odgovore, ki so bili zastavljeni Primožu na novinarski konferenci.

Trenutno se nahajate na pripravah na Tenerifih. Kako poteka rehabilitacija rame, ki so vam jo operirali?

Na Tenerifih so zame prve prave priprave za letošnjo sezono. Zadovoljen sem. Nimam težav z ramo. Deluje kot mora. Vse je dobro. Vsi treningi so uspešni, zdrav sem. Gradimo proti maju, ko nas čaka Giro.

Rogličev Zlati krog se bo ponovil "Zlati krog je bila naša prva velika stvar, ki smo jo organizirali. Odlično je bilo, neverjetno število ljudi. Ogromno sredstev smo zbrali, ki so šla za nakup koles, čelad, ki se bodo kasneje razdelili z razpisi med starše, otroke. Potrjeno je, da se bo Zlati krog ponovil. Tudi letos bomo zbirali denar za otroke," je Primož spregovoril o pretekli izvedbi Zlatega kroga, ki bo v sklopu njegove fundacije dobil nadgradnjo tudi v letošnjem letu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sredi Gira, na katerem bo nastopil, se pripravlja tudi dražba.

Zaradi operacije rame ste bili kar dva, tri mesece brez kolesa. Zdaj že veste, koliko je zmanjkalo in kje ste trenutno s formo, pripravljenostjo? Za vami sta dva dobra tedna višinskih priprav. Ali je dobro, morda boljše, kot ste pričakovali?

Nekaj stvari izgubiš. Tedni letijo, meseci se obračajo. Navadiš se brez kolesa. Neka svežina je za nekaj minut. Vse skupaj ni videti slabo za tistih nekaj minut. Ko minevajo ure, ti je vse manj všeč. Tudi pri meni, ko sem se vrnil, se je najbolj poznalo, da mi manjkajo ti kilometri, te ure, presedene na kolesu. V tem trenutku lahko rečem, da sem na dobri poti. Da sem nazaj. Optimistično lahko gledam naprej in se pripravljam na Katalonijo in kasneje predvsem na Giro.

Decembra je bilo nekaj pomislekov glede štarta na Giru, ker je bilo v zraku vprašanje, ali ni prehitro zaradi rehabilitacije rame?

Za enkrat gre vse po načrtih. Pripravljen bom, da štartam Giro. Kako dobro, bomo videli vmes, ker dirkam Dirko po Kataloniji proti koncu marca. To bo manjši test, kje smo.

"Ali dirka le Tadej Pogačar?" "Seveda spremljam. Vse čestitke. Neverjetno je. Ali samo on dirka? Tako je videti, ker nenehno zmaguje," je o dosežkih rojaka Tadeja Pogačarja na začetku koledarskega leta dejal Roglič.

Med špansko tedensko dirko in Girom ne boste imeli nobenih dirk. Kako, da ste se odločili za tovrsten korak?

Zame so trenutne priprave na Tenerifih prve prave priprave, bolj obsežen trening kamp pred samim štartom sezone. Po Kataloniji imam načrt vnovični daljši trening kamp, ki je v sklopu priprav na Giro. Da se nismo odločili za dirke, je več razlogov. Morda, ker ne bi imelo smisla. Ker se z datumi ne sestavi, kot bi si želeli. Verjetno bo pred samim Girom le Dirka po Kataloniji.

Zaradi operacije rame je imel sprva nekoliko otežen trening kronometra. Zdaj je vse tako, kot mora biti, poudarja Rogla. Foto: Guliverimage

Kako ste sprejeli odločitev, da greste na Giro? Ali je Tour de France še vedno v mislih?

Nekaj časa je že minilo, odkar sem vozil Giro. Na vsake tri leta je dobro kolesariti Giro, če sem ga že leta 2016 in 2019. Dobro, eno leto sem zadaj. Giro je najbližja tritedenska dirka. Dirka, na kateri še nisem zmagal. Tudi Tour spada v to kategorijo.

Ali ste imeli kaj besede pri izbiri, ali greste na Giro ali na Tour?

Prej, ko začneš z Grand Tourom, več manevrskega prostora imaš. Potem sta še dva, ki sledita. Če na Vuelto štartaš, nimaš veliko za tem.

Kaj to pomeni za Tour de France? Ste opustili cilje za morebiten skok na skupno zmago na dirki vseh dirk? Boste v letošnji ekipi za Tour?

Tako bom povedal po vseh teh letih: ena stvar je, kaj načrtuješ, druga, kaj se zgodi. Zame je v tem trenutku samo Giro tisti, o čemer razmišljam. Na njem je fokus. Kar bo sledilo, bomo videli pozneje.

Kaj bi se moralo zgoditi, da bi Primoža letos videli na Giru in Touru?

To bomo videli. Dajmo reči, da grem na Giro, ga zaključim, potem pa bomo pogledali naprej.

Osredotočen na Giru. Za Tour de France nima še odgovora. Foto: A.S.O./Charly Lopez

Na Giru vas čakajo kar trije kronometri. Zaključni na Višarjah bo poseben.

Kronometri so eni izmed odločujočih dejavnikov. Število kilometrov, ki so v njem, je veliko. Zame je bilo po operaciji rame morda malce težje ponovno kronometer, ker so na kolesu ekstremni položaji. Zdaj normalno opravljam vse treninge. Temu bom poskusil posvetiti največ časa, da bom potem kar najbolje pripravljen.

Trije kronometri so. Prvi je ravninski, sledi najdaljši, ki je najbolj ravninski, ter za konec nam najbližji in z najbolj strmim klancem. Verjetno precej epski klanec po samem profilu. Skoraj pet kilometrov s 15-odstotnim naklonom povprečno. Ne vem, kje lahko sploh to najdeš za trening. Zelo težko si je zamisliti, kaj šele po prejšnjem dnevu, ko bomo šli na Tri vrhove (Tre Cime). Po treh tednih dirkanja se nam obeta spektakularen dan na Višarjah.

Roglič o povečanju družine in Janu Tratniku "Super je. Po eni strani je super občutek, po drugi strani dodatna stvar. Nekaj najlepšega je biti oče dvema fantoma. Vsi vemo, da nam družina pomeni vse. Z Janom tudi le pozitivne stvari. Zelo dobrodošlo je, da lahko spregovoriš po slovensko, ko je ob tebi. Tu je še drugi Jan (Jan Bevc, op. a.), mehanik. Smo mini ekipa. Morda ne bova vseh dirk vozila skupaj, je pa za oba nekaj lepega, da lahko skupaj dirkava," je dejal Roglič o pozitivnih vtisih glede povečanja družine in prihoda Jana Tratnika.

Kako poznate ta vzpon?

Tam sem velikokrat smučal. Po navadi sem šel z gondolo. Glede treninga, predvsem da bi ga opravil, bo težava sneg. Upam, da bo proti koncu maja vse kopno in da ga bomo lahko izpeljali.

Ali si boste pogledali trase za Giro, kot recimo pri Tour de France, kjer je to nekakšna praksa?

Po eni strani bi pogledal in bi bilo dobrodošlo. Po drugi strani je z Girom malce težje načrtovati glede vremenskih razmer kot za Tour. Izguba časa in energije je in je potem vprašanje, ali je to smotrno. Nimam prav posebej še izdelanega načrta za ogled tras. Načrt je, da pridem pripravljen. Či si "ready", je dobro.

Bo prvi Slovenec, ki bo zaključil italijanski Giro v roza majici? Foto: Guliverimage

Pred tednom je vaš veliki tekmec na Giru Remco Evenepoel, ki je lani postal svetovni prvak in osvojil Vuelto, rekel, da si je ogledal traso in da mu je malce žal, da gre na Giro, ker so naporni klanci.

Klanci bodo in bo super težka preizkušnja. Kot imam Giro v spominu, bo morda ravno zaradi tega, ker je prvi Grand Tour, malce težje vstopiti v ritem. Tudi dolžina, sami klanci, nakloni, strmina. Da ne omenjam statističnih podatkov o zadnjem kronometru.

Kako se spomnite navijaške evforije z Gira iz leta 2019 in kaj bi vam pomenila preslikava v leto 2023?

Pozabil sem. Čakam, da se vrne. Da ponovno doživim vse to. Noro, kurjo polt imam že pred samim štartom, da ne govorim o vseh vzponih, kjer je ogromno slovenskih zastav. Sprašuješ se, ali je dirka v Italiji ali pri nas, ker je toliko Slovencev ob progi. Komaj čakam.

Ali vas moti, da bo treba po Višarjah po rožnato majico v Rim in ne v Trst?

Nič se ne bi pritoževali, če bi šli v Trst. Ne samo nam, celotnem osebju bi bilo mnogo lažje, boljše. Dolg transfer je. Vse ljudi že na dan kronometra čaka transfer, za nas bo v nedeljo zjutraj verjetno organiziran kakšen let iz Trsta v Rim.