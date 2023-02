Pogačar obdržal rumeno majico, zmaga njegovemu ekipnemu kolegu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijec Tim Wellens (UAE Emirates) je tretjo od petih etap dirke po Andaluziji dobil s prednostjo 14 sekund pred Francozom Pierrom Latourjem (TotalEnergies). To je njegova 35. karierna zmaga, a prva po 363 dneh. Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je tokrat pustil beg kolesarjem, ki niso v igri za skupno zmago na dirki, etape ni končal v prvi deseterici (21.). Wellens in še 19 ubežnikov si je pred glavnino nabralo štiri minute in pol naskoka.

Po dveh zahtevnih dneh favoriti na čelu z najboljšim kolesarjem na svetu Pogačarjem tokrat niso posegli v boj za etapno zmago. Razmerja med vodilnimi so ostala enaka. Etapa je bila nekoliko spremenjena, saj so jo organizatorji zaradi vetra nekoliko skrajšali. S tem je bil zadnji vzpon krajši, vseeno pa je ponujal možnosti za napade.

Tadej Pogačar Foto: Guliver Image Pogačar je bil ves čas v ospredju in pazil na tekmece. V svojem ritmu je nato zasedel prvo mesto med preostalimi kolesarji in skupno 21. mesto v etapi. S tem je ohranil naskok pred najbližjimi zasledovalci. Štiriindvajsetletnik s Klanca pri Komendi ima še naprej 48 sekund naskoka pred Kolumbijcem Santiagom Buitragom ter še štiri sekunde več do Španca Mikela Lande (oba Bahrain Victorious).

Domen Novak (UAE Emirates) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious) sta pazila na svoja kapetana in v cilj prišla za razredčeno glavnino.

V soboto bo na sporedu predzadnja etapa od Olvere do Iznajara (164,8). Gre za razgibano etapo, odločitev pa bo padla v zadnjih 35 kilometrih z nekaj daljšimi klanci.