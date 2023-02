Druga dirka sezone, druga zmaga Pogačarja!

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v letu 2023 nepremagan! Zmagal je tudi na svoji drugi dirki. Dobil je uvodno etapo v Andaluziji. Napadel je na zadnjem daljšem klancu, ga osvojil kot prvi in se nato samo še odpeljal etapni zmagi naproti. Zadnjih 300 metrov je odpeljal z visoko dvignjenimi rokami. Z 38 sekundami zaostanka je bil drugi Mikel Landa, tretji pa Carlos Rodriguez.

Vodilni kolesar Mednarodne kolesarske lestvice (UCI) Tadej Pogačar je v odlični formi že na samem začetku sezone. V ponedeljek je vanjo vstopil z zmago na enodnevni španski klasiki Jaén Paraiso Interio, speljani po makadamskih odsekih in skozi nasade oljk. Zdaj nastopa na dirki po Andaluziji, ki jo lahko v neposrednih prenosih spremljate na Planet 2.

Prvo etapo je Pogačar dobil zelo zanesljivo, najbližje štiri zasledovalce je ugnal za 38 sekund. Drugo mesto je po 179 kilometrih s ciljem v Santiagu de la Espadi zasedel Španec Mikel Landa (Bahrain Victorious), tretje njegov rojak Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), na četrtem mestu pa je v cilj prišel še Kolumbijec Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), ki je edini za kratek čas odgovoril na Pogačarjev napad na zadnjem daljšem vzponu.

Ta se je zgodil na zadnjem od petih kategoriziranih vzponov, trije so bili prve kategorije. Pred tem so napad Slovenca pripravljali njegovi pomočniki na čelu s Poljakom Rafalom Majko. Konkurenti so vedeli, kaj se bo zgodilo, a 12,4 kilometra pred ciljem na pospešek Pogačarja niso mogli odgovoriti. Z nekaj zamude se mu je sicer pridružil Buitrago, a v njegovem ritmu zdržal le kakšnih 400 metrov. Uvidel je, da njegovega napada ne bo zdržal, zato je počakal na zasledovalce, med katerimi je imel nekaj smole Enric Mas (Movistar), ki je zaostal zaradi okvare in je zato etapo končal v drugi zasledovalni skupini.

Od Slovencev na dirki kategorije Pro 2 nastopa še Matej Mohorič. Kolesar ekipe Bahrain Victorious se je dolgo držal v ospredju, a na zadnjem vzponu ni zmogel ritma najboljših.

Tudi druga etapa, na kateri bo dvakratni zmagovalec Toura branil rumeno majico, ne bo lahka, tako kot prva se bo končala na krajšem, toda strmem vzponu.

Trasa po Andaluziji je Pogačarju pisana na kožo. Pred kolesarji je 845 kilometrov in pet razgibanih etap, v katerih bodo morali skupaj kolesarji premagati skoraj 15 tisoč višinskih metrov. Najtežja je bila že kar prva etapa s tremi vzponi prve kategorije, prav vse etape se bodo končale na kratkih ciljnih klancih.