Drugo mesto Tadeja Pogačarja na Touru je dobro za ekipo, verjame sotekmovalec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novozelandski kolesar George Bennett verjame, da je bilo drugo mesto Tadeja Pogačarja na lanskem Touru dobro za ekipo, saj so zaradi tega proučili sleherno podrobnost, ki bo ekipo dvignila na višjo raven.

Novozelandski kolesar George Bennett verjame, da je bilo drugo mesto Tadeja Pogačarja na lanskem Touru dobro za ekipo, saj so zaradi tega proučili sleherno podrobnost, ki bo ekipo dvignila na višjo raven. Foto: Guliverimage

"To, da Tadej ni zmagal na Dirki po Franciji, je bil prelomen trenutek za našo ekipo," ugotavlja novozelandski kolesar George Bennett, moštveni kolega Pogačarja v ekipi UAE Emirates, pred tem pa je bil v ekipi Jumbo-Visma sotekmovalec Primoža Rogliča. V ekipi Emiratov so se prav zaradi izgube skupne zmage na lanski Dirki po Franciji proučili vse podrobnosti in sleherne nianse ekipe, Pogačar pa je motiviran kot še nikoli.