Tadej Pogačar spreminja načrte, sezone ne bo začel tam, kjer smo vajeni

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je spremenil načrte za začetek sezone in ne bo branil zmage na Dirki po Združenih arabskih emiratih. To hkrati pomeni, da bodo ljubitelji kolesarstva na dvoboj s svetovnim prvakom Evenepoelom morali še nekoliko počakati.

Tadej Pogačar, ki so ga januarja mučile trebušne težave (gastroenteritis), je nekoliko spremenil načrte za začetek nove kolesarske sezone. Ta ne bo tako eksploziven, kot smo bili vajeni do zdaj, ampak so ga v ekipi nekoliko omilili.

Startno številko si bo prvič v tej sezoni pripel 13. februarja, ko bo nastopil na enodnevni kolesarki dirki z makadamskim odsekom (priprave na dirko Strade Bianche?), klasiki Jaén Paraíso Interior v Španiji, nato pa ga čaka etapna Dirka po Andaluziji (15. do 19. februar), so sporočili iz ekipe UAE Emirates, v kateri bodo letos trije slovenski kolesarji. Poleg Pogačarja in Jana Polanca še Domen Novak.

"Komaj čakam, da si spet pripnem startno številno in se pridružim ekipi. Prve dirke te sezone sem spremljal po televiziji in pri tem užival, hkrati pa sem si tudi sam zaželel akcije," je Pogačar povedal v izjavi za spletno stran svoje ekipe.

Ekipa UAE na dirki Jaén Paraíso Interior (13. 2. 2023) Domen Novak (Slo)

Tadej Pogačar (Slo)

Sjoerd Bax (Niz)

Alessandro Covi (Ita)

Marc Hirschi (Švi)

Matteo Trentin (Ita)

Tim Wellens (Bel)

"Januarja sem imel nekaj težav z gastroenteritisom, ki niso bile preveč prijetne. K sreči so za mano in zdaj se počutim zdrav. Rad imam nove dirke in komaj čakam, da vidim, kaj imata dirki Jaen in Andaluzija pripravljenega za nas. Komaj čakam, da se sezona začne," je navdušen 24-letni Pogačar, ki bo tako izpustil Dirko po Združenih arabskih emiratih (20. do 26. 2. 2023), ki je zaradi sponzorskega vložka ZAE za njegovo moštvo izjemnega pomena.

To hkrati tudi pomeni, da bodo ljubitelji kolesarstva na prvi "obračun" vodilnega kolesarja na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI) in svetovnega prvaka Remca Evenepoela morali še malo počakati.

Zvezdniška udeležba

Namesto Pogačarja bo mesto prvega moža ekipe UAE na domači dirki prevzel Adam Yates (zmagovalec dirke po ZAE leta 2020), ki je tako kot Novak nova pridobitev ekipe UAE. Svojo udeležbo na dirki sta poleg Evenepoela že napovedala Sam Bennett in Caleb Ewan.

Športni direktor ekipe UAE Joxean Fernandez Matxin je v pogovoru za kolesarski portal Cyclingnews pred kratkim dejal, da so Pogačarjev tekmovalni koledar oblikovali tako, da ta predvideva dva vrhunca. Prvega v spomladanskem delu sezone na ardenskih klasikah, drugega pa na julijski Dirki po Franciji, kjer bo napadal tretjo skupno zmago.

"Tadej je tip kolesarja, ki stvari rad ohranja sveže in preizkuša nove stvari, zato je začetek sezone tukaj v Jaenu in Andaluziji smiseln. Sezona bo dolga, zato je naš načrt, da se postopoma dvignemo do največjih ciljev. Za Jaen in Andaluzijo imamo zelo izkušeno ekipo, za katero verjamemo, da lahko naredi nekaj velikega," napoveduje Matxin.

