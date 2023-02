Tadej Pogačar zbolel. "Brez panike, to ne bo vplivalo na začetek sezone."

Italijanski mediji so pred dnevi poročali, da je slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar zbolel in zaradi tega izpustil teden dni treninga. Direktor Pogačarjeve ekipe UAE Team Emirates Joxean Fernandez Matxin pa je včeraj za Cyclingnews povedal, da s Slovencem ni bilo hujšega. "Tadej je imel rahel primer gastroenteritisa, a nič bolj nenavadnega od tega," je povedal Španec, ki se z ekipo mudi na Dirki po Valencii.

"Tadej je res izpustil nekaj dni treninga, pa seveda na treningih takoj za tem še ni bil na najvišji ravni, ker se je vračal v normalno stanje. Vendar to ne bo vplivalo na njegov začetek sezone," je še povedal Matxin in dal novinarjem imenitno iztočnico za nadaljnje vrtanje.

Kje bo začel sezono?

Kdaj in kje bo torej Pogačar odprl sezono 2023? Neuradno naj bi se to zgodilo na manjši španski dirki Jaen Paraiso Interior 13. februarja. Pa uradno? Matxin ni ponudil neposrednega odgovora, dejal je le, da je Pogačarjev program že izdelan – in to vse do oktobra, a "so to informacije, ki jih bo ekipa objavila ob pravem času".

Jasno je, da bo Pogačar od 20. do 26. februarja branil zmago na Dirki po Združenih arabskih Emiratih. Na UAE Touru bo napadal tretjo zaporedno zmago. "Jasno, zmaga na UAE Tour je eden pomembnejših ciljev v sezoni. Samo poglejte ime naše ekipe. To je naš mini Tour de France," je dejal Matxin in dodal, da bo ekipa na vsaki dirki naskakovala najvišja mesta. "Na splošno je naša ideja, da imamo enega ali dva kolesarja v vrhunski formi za vsako dirko, na kateri bomo sodelovali. Ne glede na kategorijo."

Boj za zmago na vsaki dirki je tako Pogačarjeva filozofija kot filozofija moštva, še pravi španski funkcionar, osrednja dirka sezone pa bo za slovenskega asa zagotovo Tour de France, ki bo na sporedu od 1. do 23. julija.

