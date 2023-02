Mezgečevi v zadnji etapi poraženi, skupna zmaga Portugalcu

Luka Mezgec je tudi v zaključku zadnje, 143 kilometrov dolge pete etape Dirke po Savdski Arabiji kot zadnji pomočnik Dylana Groenewegna močno pospeševal, Nizozemec pa se je malce prezgodaj pognal v zaključni sprint. Pred ciljem mu je zmanjkalo moči in prehiteli so ga Italijana Simone Consonni (Cofidis), Matteo Malucelli (Bingoal WB) ter Nemec Pascal Ackermann (UAE Emirates). Groenewegen je etapo končal na četrtem mestu, Luka Mezgec pa je bil 44.

The last kilometer of the ultimate stage of #SaudiTour won by a strong Simone Consonni 👊 pic.twitter.com/MEA4gw8GLN