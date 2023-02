Nor prizor v Franciji, kolesar obvisel z mostu #video

Prava drama se je odvila včeraj v Franciji v drugi etapi dirke Etoile de Bessèges. Kakšnih 24 kilometrov pred ciljem se je pripetil množični padec in to prav na enem od ozkih kamnitih mostov, čez ograjo tega pa je poletel francoski kolesar Valentin Ferron (TotalEnergies) in obvisel z roba. Prireditelji dirke so drugo etapo nevtralizirali, Ferron jo je odnesel brez hujših poškodb, posnetki dogodka pa so obkrožili svet.

"Še zdaj ne vem, kako se je to sploh zgodilo. Ni bilo časa, da bi predelal stvari," je danes novinarjem na startu tretje etape Dirke Etoile de Bessèges razlagal 24-letni francoski kolesar Valentin Ferron. Včeraj je doživel manjšo dramo. Kakšnih 24 kilometrov pred zaključkom druge etape se je zgodil množični padec in nesrečni Ferron je obvisel z ograje kamnitega mostu.

IMPACTANTE: "Brutal caída masiva que rozó la tragedia este jueves durante la segunda etapa de la Etoile de Bessèges" en la que Valenti Ferron quedó colgando de un puente, agarrándose a pulso al muro para no caer al vacio. "La carrera, quedó suspendida tras el accidente".😱😌🙏 pic.twitter.com/fZy9Yasxyl — ⚡Maza⚡ (@MazaCiclismo) February 3, 2023

Kolesar ni bil v preveliki nevarnosti, saj grapa, čez katero je bil speljan mostič, ni bila prav globoka, a se tega v tistem trenutku ni zavedal. "Malce me je zagrabila panika, potem sem pogledal čez ramo in videl, da padec ne bi bil posebej globok. Moje življenje torej ni bilo ogroženo, če bi padel, pa bi si lahko poškodoval gleženj ali koleno," je razlagal dan po incidentu.

Na varno je splezal kar sam, na brežino ga je vodil Axel Laurence iz moštva Alpecin-Deceuninck. "Po padcu se ti v glavi dogaja veliko stvari. Malce si omotičen zaradi navala adrenalina, si dezorientiran in potrebuješ nekaj trenutkov, da se zaveš, kje si, kako si in da se spet zbereš. A tako je pri normalnem padcu na cesti, ko visiš z mostu, pa je nekaj povsem drugega," je še razlagal Ferron, ki pa ne ve natančno, kako se je znašel v tako kočljivem položaju: "Pred mano se je zgodil padec in ustavil sem se, nato pa so začeli naletavati kolesarji od zadaj in nekako so me potisnili na zid mostu. Ne vem točno, kako, ampak kar naenkrat sem visel z mostu."

Él francés @ValentinFerron se quedo colgado de un puente en la caída masiva de ÉTOILE DE BESSÈGES. Son de otra pasta desde luego.. pic.twitter.com/96i9Vj2K9d — 💯el show de tadeo ⚡💫 (@joss__ok) February 2, 2023

Ferron se je zahvalil rojaku Laurencu in poudaril, da v takšnih trenutkih v karavani ni tekmecev, ampak vsi poskušajo pomagati, prav tako je pohvalil prireditelje, da so odpovedali nadaljevanje druge etape.

Preberite še: