Tadej Pogačar v velikem slogu do novega uspeha!

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je na najboljši način odprl sezono v Španiji. Pogačar je prišel do suverene zmage na makadamski preizkušnji Jaen Paraiso Interior (to je bila šele njena druga izvedba). Štiriindvajsetletni Slovenec je na preizkušnji, ki je ponudila 45 kilometrov makadamskih odsekov, speljanih skozi nasade oljk, odločilen skok proti zmagi storil približno 40 kilometrov do cilja, nato pa je zanesljivo v solo vožnji, kljub defektu nekaj kilometrov pred ciljem, prišel do novega velikega uspeha.

Tadej Pogačar je na najboljši način odprl novo sezono. Pred dnevi je v izjavi za klubsko spletno stran povedal, kako navdušen je, da si bo na dres lahko znova pripel startno številko in se pridružil ekipi. "Prve dirke sezone sem v zadnjih tednih gledal po televiziji in ob tem užival, hkrati pa sem si tudi sam želel biti v akciji. Priprave so bile dobre, imel sem nekaj težav s prebavili v januarju, kar ni bilo prijetno. Zdaj sem na srečo v redu in ponovno zdrav," je dodal 24-letni kolesar s Klanca pri Komendi.

Ta je na trasi od Ubede do Baeze (178,9 km) po samostojnem napadu nekaj več kot 40 km pred ciljem drugouvrščenega Britanca Bena Turnerja (Ineos Grenadiers) in tretjega Tima Wellensa (UAE) ugnal za 58 sekund. Pogačar je na drugi izdaji preizkušnje med oljčnimi nasadi s skupno 45 km makadamskih odsekov pokazal, da je kljub težavam z zdravjem v pripravljalnem obdobju v dobri formi pričakal začetek sezone. Ustavila ga ni niti preluknjana guma v zadnjih desetih kilometrih.

Že pred dirko pa je ostal brez pomoči rojaka in od letos moštvenega kolega Domna Novaka, ki je zbolel, vseeno pa je moštvo UAE Team Emirates v drugi polovici preizkušnje narekovalo močan ritem. Ko je na pedala pritisnil Pogačar nekaj manj kot 45 km pred ciljem, je z njim ostala le peščica kolesarjev. Nekaj kilometrov kasneje je še dodatno pospešil in se podal v lov za zadnjim izmed ubežnikov, Špancem Sergiom Samitierjem (Movistar).

Hitro se mu je priključil, okoli 36 km pred ciljem pa je pot nadaljeval sam in si hitro nabiral prednost. V ospredju je 24-letnik s Klanca pri Komendi sam pridobival pred skupino osmih kolesarjev. Trideset kilometrov pred ciljem je imel minuto, pred počeno gumo pa že slabi dve minuti naskoka. Pogačar je posledično v podobnem slogu, kot je dobil lansko makadamsko preizkušnjo po toskanskih makadamskih poteh na Strade Bianche, opravil tudi s tekmeci v provinci Jaen. Zabeležil je že 47. zmago v karieri, od tega osmo na španskih tleh.

Osem kilometrov pred ciljem mu je počila guma:

#ClasicaJaen23 🇪🇸 - 🏁 8 km



PROBLEM for Tadej Pogačar!!!



He has a puncture but it’s a quick change and he’s back up and running.#Domestiquelive pic.twitter.com/7PrqVmZUOX — Domestique (@Domestique___) February 13, 2023

Selitev v Andaluzijo

Zdaj se bo Pogačar preselil v Andaluzijo, kjer se bo prvič v karieri udeležil tamkajšnje petdnevne dirke. Ta bo na sporedu med sredo in nedeljo. Na 69. dirki po Andaluziji bo nastopil tudi Novak, v dresu Bahrain-Victorious pa predvidoma še Matej Mohorič. Od največjih zvezdnikov bodo na startu po prvotnih informacijah tudi Kolumbijec Egan Bernal, Britanec Tao Geoghegan Hart (oba Ineos Grenadiers) ter Španca Enric Mas (Movistar) in Mikel Landa (Bahrain).

Najboljša slovenska uvrstitev po Andaluziji je še vedno v rokah Tadeja Valjavca iz leta 2007, ko je bil skupno tretji. Simon Špilak je bil šest let kasneje četrti. Dirko je največkrat, petkrat, dobil zdaj upokojeni Španec Alejandro Valverde.

Pogačar je zaradi zdravstvenih težav v januarju nekoliko spremenil prvotni razpored dirk in bo tako izpustil eno najpomembnejših dirk svoje ekipe − Dirko po Združenih arabskih emiratih (20.−26. februar), kjer je zmagal v preteklih dveh letih.

