Nepremagljiv! Peta zaporedna zmaga za Pogačarja.

Druga etapa dirke po Andaluziji je bila dolga 156 kilometrov. Imela je tri vzpone in za piko na i še kratek, a strm vzpon (na posameznih odsekih 20-odstoten) po kockah na grad Fortaleza de Mota v mestu Alcala la Real pri Granadi. Že na vznožju je napadel Matej Mohorič (Bahrain Victorious), da je raztegnil skupino in tako poskušal pomagati Mikelu Landi (Bahrain Victorious). Mohorič je hitro popustil, Landa pa ni bil dovolj močan za Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) in Enrica Masa (Movistar). Bok ob boku sta kolesarila po kockah, slovenski as pa je španskega strl 150 metrov pred ciljem. Tako je lahko roke zmagoslavno dvignil že pred ciljno črto. Štiri sekunde za njim so skozi cilj prišli Mas, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Landa in Carlos Rodriguez (INEOS).

Pogačar je dobil že ponedeljkovo enodnevno dirko Jaen Paraiso, v sredo pa je bil najmočnejši na prvi etapi petdnevne dirke po Andaluziji. Alejandro Valverde je bil pred šestimi leti zadnji kolesar, ki je na dirki v Andaluziji dobil dve zaporedni etapi. Po dveh od petih etap je rumena majica trdno v Pogačarjevi lasti. Ima 48 sekund prednosti pred Buitragom in 52 pred Lando ter Rodriguezom. Mas na petem mestu zaostaja že minuto in 47 sekund, potem ko je imel v prvi etapi težave s kolesom.