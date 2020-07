Nizozemec zaradi Rogliča dobil kurjo polt: ni mogel verjeti lastnim očem #video

Če v Sloveniji vidiš avtobus nizozemske ekipe Jumbo Visma, takoj pomisliš na Primoža Rogliča, ki je del te zasedbe. In ko je avtobus parkiran povrhu vsega na Rogli, kakor kličejo tudi Rogliča, bi pomislili, da je najboljši slovenski kolesar v štajerskih krajih. A se pripravlja v Franciji za sloviti Tour. Zato pa so pri nas mladi kolesarji nizozemskega moštva, za katere skrbi športni direktor Sierk Jan de Haan, ki je lani od blizu doživel zmago slovenskega šampiona na Vuelti.

Kakšen je namen, da je nizozemska ekipa Jumbo Visma izbrala priprave prav na Rogli, kjer se sicer po tradiciji pripravljajo najrazličnejši športniki iz številnih držav?

Primož je v naši ekipi in v Sloveniji je velika zvezda. Sodelujemo s slovensko turistično organizacijo in zelo smo veseli, da lahko treniramo v tej prelepi državi, kjer imamo 12 mladih kolesarjev. Danes bomo preizkusili novinca, da vidimo, kako se bo znašel. Zato lahko rečem, da je 13 kolesarjev.

Ali ste imeli kaj težav pri potovanju zaradi koronavirusa in vseh protokolov?

Na Nizozemskem smo naredili domačo nalogo. Testirali smo se, fantom smo predstavili, kako se morajo obnašati. Zelo smo strogi in upoštevamo tudi določila, ki jih imate v Sloveniji. Tako kot doma se denimo ne rokujemo ...

V Sloveniji ste bili prvič pred dvema letoma, ko je Roglič osvojil dirko Po Sloveniji. Spomini so verjetno še sveži.

Lepa etapna dirka je bila. Prelepo državo imate. Tista dirka je bila fantastična. Veliko ljudi je bilo ob progi. Trenutka, ko smo šli skozi Primožev domači kraj, ne bom nikoli pozabil. Koliko ognjemeta je bilo, ljudi ... Dobil sem kurjo pot. Neverjetno je bilo.

Foto: Jaka Lopatič

V kakšni meri je Primož s svojimi uspehi spremenil razmišljanje moštva Jumbo Visma, da je stopilo stopničko višje?

S takšnimi kolesarji se delajo koraki, da postaneš boljši. Letos imamo cilj, da osvojimo Tour de France. Letvica je postavljena zelo visoko. Tudi tu želimo fantom predstaviti misel, da kolesarijo na polno, brez izgovorov. Dober moraš biti, da prideš do te ravni.

Kako gledate na Primožev razvoj, odkar je prišel v vaše moštvo?

Prvič je name naredil močan vtis na kronometru na Giru leta 2016. Ta je bil na Nizozemskem v Apeldoornu. Videl sem veliki talent. Leto pozneje sem bil nato prvo leto z ekipo. Z njim sem bil na Dirki po Romandiji. Ampak tisti kronometer je bil res impresiven. Zdaj lahko zmaguje tudi gorske etape. Razvil se je, zna prenašati bolečino, bolj samozavesten je. Odrasel je v kolesarskem smislu.

Foto: Peter Podobnik/Sportida Kakšen pa je kot oseba zunaj ceste?

Z njim lahko sediš in se pogovarjaš o čemerkoli. Vedno ga zanima, kaj posameznik počne. Lažje se je z njim pogovarjati. Veš, da je mož na misiji. Ko nekaj počne, to počne 100-odstotno.

Kako se spominjate lanske Vuelte? Tam ste bili kot del zasedbe Jumbo Visme. Zmaga s Primožem na čelu je bila za vse sladka.

V Španiji smo imeli močno ekipo. Primož je imel dobre pomočnike. Imeli smo majico in morali prestati ves pritisk. Ta občutek je bil dokaj nov. A smo preživeli. Najboljši smo bili in osvojili prvi grand tour. Za Primoža je bila že rožnata majica na Giru nekaj novega, potem zmaga na Vuelti … Za njegov razvoj je pomembno, da gre stopničko višje.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kako je vse skupaj potekalo s psihološkega vidika? Primož je padel na Giru, prav tako na začetku na Vuelti ... V kakšni meri se ga je dotaknilo?

Na Giru se je naučil. Včasih moraš tudi izgubiti, pogledati nazaj, kaj je šlo dobro in kaj slabo. Nato vzameš vso prtljago s seboj. Koščki mozaika so se sestavili. V Španiji je bil sproščen in zelo samozavesten.

Rekli ste, da je cilj osvojiti Tour. Imate tri odlične kolesarje. Ob Rogliču še Toma Dumoulina in Stevena Kruijswijka. Kako ste se v teh časih, zaznamovanih s koronavirusom, pripravljali?

Za vse je enako. Mislim, da smo dobro preživeli. Z vodstvom in kolesarji smo imeli dobre sestanke. Trenirali so zelo dobro. Naredili so nekaj posebnega.

Ali vidite, da je Primož pripravljen, da osvoji tudi Tour?

Nismo ga videli dirkati kot druge, vendar mislim, da je zelo močan skupaj s Tomom in Stevenom. S tremi fanti imamo veliko kart, s katerimi lahko razpolagamo. Zelo so močni.