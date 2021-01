Nesrečni Remco še ni nared za vrnitev: Še vedno boli, nisem še 100-odstoten

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Prišlo je do manjših težav pri rehabilitaciji," je v intervjuju za belgijski časnik Wielerflits povedal čudežni deček belgijskega kolesarstva Remco Evenepoel, ki si je pri spektakularnem padcu na lanski Dirki po Lombardiji zlomil medenico. "Nisem še pripravljen na vrnitev, na mestu zloma me ob daljšem sedenju na kolesu še močno boli," je pojasnil.

Remco Evenepoel, ki v Belgiji velja za naslednika velikega Eddyja Mercxa, se je poškodoval lanskega avgusta, ko je na Dirki po Lombardiji pri enem od spustov trčil v ograjo mostu in odletel v globino. Pri padcu v globel si je zlomil medenico.

Sprva je 20-letnik okreval imenitno, relativno hitro zapustil bolnišnico in spet shodil, zataknilo pa se je, kot kaže, v zaključku rehabilitacije. "Prišlo je do manjših težav," je povedal mladi as, ki je moral izpustiti večji del zaradi pandemije koronavirusa zgoščene lanske kolesarske sezone, še vedno pa upa, da bo letos nared že za prvega izmed treh velikih Tourov, Dirko po Italiji.

Ne zganja panike

"Trenutno še ne treniram z moštvenimi kolegi, delam po individualnem programu, ampak ne zganjam panike. Ne zaostajam veliko za načrti in rečeno mi je bilo, da bom do februarja spet stoodstoten," pravi. Pojasnil je, da ga ob daljših naporih na kolesu še vedno močno boli na predelu sicer že zaceljenega zloma, prepričan pa je, da mu bo letos le uspelo debitirati na eni od tritedenskih dirk.

#RemcoEvenepoel | 🚴‍♂️🇧🇪 El “niño prodigio” del ciclismo mundial, Remco Evenepoel, empieza la recuperación de la fractura de pelvis que sufrió tras la escalofriante caída de Il Lombardía. 🚴‍♂️🇧🇪👏💪



📺 @deceuninck_qst pic.twitter.com/0HkDPCHXWY — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) August 20, 2020

Lani bi moral nastopiti na Giru, ki je njegova želja tudi letos, medtem ko na nastop na Dirki po Franciji za zdaj ne računa.

Njegovi kolegi iz moštva Deceuninck QuickStep so trenutno na zimskih pripravah, kjer se jim je pridružil tudi novi član, britanski veteran Mark Cavendish, poroča Cycling Weekly.

