Na Touru, ki se bliža težko pričakovanemu dnevu počitka, nova priložnost za ubežnike?

Na Dirki po Franciji je danes na sporedu razgibana 15. etapa od Mureta do Carcassonna. Kolesarje čaka 169,3 kilometra in 2.400 višinskih metrov. Trasa bi vsaj na papirju morala biti pisana na kožo ubežnikom, a kot zdaj že vemo, se na Touru lahko zgodi tudi nepričakovano. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.20, najboljši pa naj bi cilj dosegli nekaj čez 17. uro.

Pred drugim prostim dnem kolesarje na Dirki po Franciji čaka razgibana 15. etapa od Mureta do Carcasonneja v skupni dolžini 169,3 kilometra in z 2.400 višinskimi metri. V prvem delu etape je več kratkih vzponov, kar bi lahko dobro izkoristili ubežniki, v zadnjem delu pa kolesarje čakata dva daljša vzpona, ki bi že lahko dala odgovore o ožjem krogu imen za končno zmago.

Šprinterji se bodo za točke pomerili na 60. kilometru, ko bo v kraju Saint-Felix-Lauragais na manjšem vzponu leteči cilj, nato pa sledijo trije gorski cilji. Prva dva sta lažja, tretje kategorije, zadnji pa bo težji, klanec druge kategorije Pas du Sant, ki je kot ustvarjen za napade. Dolg je "le" 2,9 kilometra, a bo imel kar 10,2-odstotni povprečni naklon.

Ko bodo kolesarji dosegli vrh, jih čaka še 3,8 kilometra dolg vzpon proti prelazu Col de Fontbruno, ki je precej lažji, saj je tam povprečni naklon "le" okoli 3,8 odstotka. Od tam naprej je do cilja le še 42 kilometrov, od tega jih več kot 30 poteka navzdol. V zadnjih kilometrih bodo kolesarji prečkali reko Aude in zavili ob slikovit Canal du Midi. Prav zaključni del je pisan na kožo napadalcem, saj bodo zaradi ovinkastega terena in spustov pogosto hitro izven vidnega polja zasledovalcev.

Foto: Reuters

Cilj prehodne etape bo v Carcassonnu, ki ima v dolgi zgodovini francoskega Toura posebno mesto. Tukaj je leta 2021 Mark Cavendish izenačil rekord Eddyja Merckxa po številu etapnih zmag. Takrat sta jih oba imela 34, a je Britanec letvico lani dvignil na 35.

Med favorite za etapno zmago sodijo (ponovno) Mathieu van der Poel, Quinn Simmons, Arnaud De Lie, Jonas Abrahamsen, Biniam Girmay, morda bo to dan za Wouta van Aerta.

Po 14 etapah ima Tadej Pogačar 4:13 minute prednosti pred Jonasom Vingegaardom, medtem ko tretji Nemec Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) po petem mestu v sobotni etapi zaostaja 7:53 minute. Primož Roglič je ciljno črto prečkal kot osmi z zaostankom 2:46 minute in je skupno šesti. Za Pogačarjem zaostaja 10:34 minute.

Izidi, 14. etapa, Pau–Luchon-Superbagneres (182,6 km): 1. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadiers) 4:53:35 2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) + 1:08 3. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) 1:12 4. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) 1:19 5. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) 1:25 6. Oscar Onley (VBr/Picnic PostNL) 2:09 7. Ben Healy (Irs/EF Education - EasyPost) 2:46 8. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) isti čas 9. Tobias Johannessen (Nor/Uno - X Mobility) 2:59 10. Kevin Vauquelin (Fra/Arkea - B&B Hotels) 3:08 ... 134. Matej Mohorič (Slo/Bahrain - Victorious) 39:33 149. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 41:15 ... - odstop: Remco Evenepoel (Bel/Soudal Quick - Step) ... - skupni seštevek (14/21): 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 50:40:28 2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) 4:13 3. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) 7:53 4. Oscar Onley (VBr/Picnic PostNL) 9:18 5. Kevin Vauquelin (Fra/Arkea - B&B Hotels) 10:21 6. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 10:34 7. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) 12:00 8. Tobias Johannessen (Nor/Uno - X Mobility) 12:33 9. Ben Healy (Irs/EF Education - EasyPost) 18:41 10. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 22:57 ... 123. Matej Mohorič (Slo/Bahrain - Victorious) 3:00:40 156. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 3:22:56 ...

Preberite še: