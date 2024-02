Mezgečevega kapetana ustavil veter, Slovenec pa v sprintu do četrtega mesta

Petintridesetletni Luka Mezgec sicer ta teden na AlUla Touru, kot od letos imenujejo dirko po Savdski Arabiji, v sprintih pomaga Dylanu Groenewegnu. Danes je Nizozemec v močnem bočnem vetru izgubil stik z vodilno skupino, zaradi česar je Mezgec dobil proste roke v zaključku.

V sprintu ob stezi za kamelje dirke je Kranjčan zaostal le za Timom Merlierjem in dvema Nizozemcema. Belgijec je slavil 35. zmago v karieri in prvo letos, drugi je bil Arvid de Kleijn (Tudor Pro), tretji pa Casper van Uden (dsm-firmenich PostNL).

📺 Relive the last kilometer all the way to the final sprint!#AlUlaTour pic.twitter.com/vyhIZs7neY — AlUla Tour (@thealulatour) February 1, 2024

V skupnem seštevku je vodstvo od Norvežana Soerena Waerenskjolda (Uno-X Pro), ki je po okvari kolesa zaostal več minut, prevzel van Uden. Ta ima dve sekundi naskoka pred Merlierjem, tretji pa je Italijan Matteo Sobrero (BORA - hansgrohe) z desetimi sekundami zaostanka. Mezgec je z 41. mesta napredoval na 21., za van Udnom pa zaostaja 16 sekund.

🇧🇪🏆 Where there are crosswinds, there's a Belgian for the win ! Well done @MerlierTim #AlUlaTour pic.twitter.com/mmMhc7nroQ — AlUla Tour (@thealulatour) February 1, 2024

"Malce sem okleval, kakšno sekundo, dve preveč"

"Bilo je hektičnih zadnjih 25 kilometrov, veliko je bilo bočnega vetra, na žalost smo v tem izgubili Dylana, ki pa trenutno ni v najboljšem stanju, je malce bolan. Ampak tam je bil Yatesy (Simon Yates, op. p.) in vse je bilo v redu. Poskušal sem sprintati, Elmar (Reinders, op. p.) me je dobro ščitil pred vetrom v zadnjih nekaj kilometrih, nato pa sem malce okleval, kakšno sekundo, dve preveč, in trije sprinterji so me prehiteli. Kakorkoli, moje noge so vsak dan boljše in upamo na etapno zmago zadnji dan dirke z Yatesyjem," je za spletno stran svoje ekipe povedal Mezgec.

V petek bo na sporedu predzadnja etapa od Hegre do Maraje (142,2 kilometra). Gre za ravninsko traso, ki pa bi lahko na izpostavljenih delih znova postregla z bočnim vetrom.

Petdnevna dirka se bo končala v soboto z najtežjo etapo od AlUle do razgledne ploščadi Harat Uvajrid (150,5 kilometra).

