Vstop v leto 2027 bo za nizozemskega kolesarja Mathieua van der Poela prav poseben. Enaintridesetletnik je na družbenem omrežju Instagram delil veselo novico, da bosta s partnerko Roxanne Bertels januarja postala starša.

"Dojenček VDP ⏳ januar 2027," je zapisal Nizozemec in objavo pospremil z več črno-belimi fotografijami para, ki v rokah drži slike ultrazvoka.

Pod objavo so se hitro vsule čestitke, mnogi so prepričani, da se bo podmladek odlično znašel na kolesu.

Van der Poela kmalu čakajo nove tekmovalne obveznosti, že konec tedna se v Barceloni začne 113. izvedba Dirke po Franciji.