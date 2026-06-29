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Avtor:
R. Sp.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
19.32

Osveženo pred

22 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Mathieu Van der Poel kolesarstvo otrok

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 19.32

22 minut

Otroka pričakujeta januarja

Mathieu van der Poel bo postal očka

Avtor:
R. Sp.

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Mathieu van der Poel Roxanne | Mathieu van der Poel s partnerko Roxanne Bertels pričakuje prvega otroka. | Foto Guliverimage

Mathieu van der Poel s partnerko Roxanne Bertels pričakuje prvega otroka.

Foto: Guliverimage

Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel s partnerko Roxanne Bertels pričakuje prvega otroka.

Vstop v leto 2027 bo za nizozemskega kolesarja Mathieua van der Poela prav poseben. Enaintridesetletnik je na družbenem omrežju Instagram delil veselo novico, da bosta s partnerko Roxanne Bertels januarja postala starša.

"Dojenček VDP ⏳ januar 2027," je zapisal Nizozemec in objavo pospremil z več črno-belimi fotografijami para, ki v rokah drži slike ultrazvoka.

Pod objavo so se hitro vsule čestitke, mnogi so prepričani, da se bo podmladek odlično znašel na kolesu.

Van der Poela kmalu čakajo nove tekmovalne obveznosti, že konec tedna se v Barceloni začne 113. izvedba Dirke po Franciji.

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