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Avtor:
M. P.

Četrtek,
16. 7. 2026,
15.00

Osveženo pred

37 minut

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Kredarica Triglav Triglavski dom na Kredarici markacist gore hribi pohodništvo Naj planinska koča Naj planinska koča

Četrtek, 16. 7. 2026, 15.00

37 minut

Za vzpon na Triglav raje izberite kakšno drugo pot

Do sobote markacisti urejajo pot s Kredarice na Triglav

Avtor:
M. P.

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Triglavski dom Kredarica | Pot od doma na Kredarici proti Malemu Triglavu do sobote vzdržujejo markacisti. | Foto Ana Kovač

Pot od doma na Kredarici proti Malemu Triglavu do sobote vzdržujejo markacisti.

Foto: Ana Kovač

Do sobote, 18. julija, bo bolje, da za vzpon na Triglav ne izberete poti s Kredarice, saj markacisti urejajo pot od Kredarice do Malega Triglava.

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"Pod Triglavom, nad Kredarico, te dni ropota in se dela!" so sporočili s Planinske zveze Slovenije. "Na planinski poti s Kredarice proti (Malemu) Triglavu markacisti PZS izvajajo nujna večja vzdrževalna dela. Vzpon na vrh bo do vključno 18. julija 2026 oviran, zato predlagamo, da za vzpon raje izberete katero od preostalih poti. Prosimo za dosledno upoštevanje navodil markacistov na terenu. Za vašo in njihovo varnost." Kot je razvidno iz fotografij, bodo namestili nova varovala, da bo ta zelo zahtevna zavarovana planinska pot še varnejša.

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