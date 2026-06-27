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Avtor:
R. Sp.

Sobota,
27. 6. 2026,
19.45

Osveženo pred

5 minut

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Natisni članek
Cody Gakpo SP 2026 SP 2026 smrt

Sobota, 27. 6. 2026, 19.45

5 minut

Drugega sina sta pričakovala jeseni

Cody Gakpo in partnerka žalujeta

Avtor:
R. Sp.

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Cody Gakpo | Cody Gakpo in partnerka žalujeta. | Foto Reuters

Cody Gakpo in partnerka žalujeta.

Foto: Reuters

Nizozemski nogometni zvezdnik Cody Gakpo in partnerka Noa van der Bij sta sporočila žalostno novico, da je med nosečnostjo umrl sin, ki bi se moral roditi oktobra.

"Z zlomljenim srcem sporočava, da je najin sin umrl med nosečnostjo," je Van der Bij zapisala na družbenem omrežju, objavo pa je delil tudi Gakpo.

"To je zelo zahtevno obdobje za našo družino. Prosiva za zasebnost. Hvala za razumevanje," je dodal 27-letnik. 

Gak | Foto: Instagram Foto: Instagram

Par je drugega sina pričakoval oktobra, prvi se je rodil aprila 2024.

Zvezdnik Liverpoola je trenutno z rojaki na svetovnem prvenstvu, kjer so v skupini prišli do dveh zmag in enega remija, h katerim je Gakpo prispeval dva gola. Nizozemci se bodo v izločilnih bojih pomerili z Marokom.

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