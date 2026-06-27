Po porazu Urugvaja proti Španiji in izpadu s svetovnega prvenstva so lokalni mediji udarili po selektorju Marcelu Bielsi, ki se poslavlja, južnoameriških nogometaših in vodstvu urugvajskega reprezentančnega nogometa.

Še drugič zapored so Urugvajci svetovno prvenstvo končali že po skupinskem delu. Pred štirimi leti v Katarju, ko je sodelovalo še 32 reprezentanc, so s štirimi točkami zasedli tretje mesto, tokrat pa na razširjenem prvenstvu (48) zbrali zgolj dve točki.

S Savdsko Arabijo in Zelenortskimi otoki, ki so pripravili lepo presenečenje, so zgolj remizirali, s Španijo pa izgubili. Dve točki nista bili dovolj, da bi se prebili med 32 ekip v 1/16-finala. Po predčasnem slovesu države, ki se lahko pohvali z dvema naslovoma svetovnega prvaka, domači mediji niso skoparili s kritikami.

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Največ jih je uperjenih v smeri selektorja Marcela Bielse. "Bielsa je uničil urugvajsko identiteto, igralci so izdali svojo zgodovino, vodilni pa so postali talci tega, kar so podpisali. Za neuspeh Celesteja so krive tri strani: igralci 45 %, trener 35 %, vodilni 20 %. Bielsa je uničil naravo urugvajskega nogometa, ni mu uspelo vcepiti svojih nogometnih filozofij, ki jih tako zelo cenijo v mnogih delih sveta. Bielsa je Urugvaju povzročil toliko škode, ekipa še ni občutila dolgoročnih posledic," so zapisali pri spletnem mediju El Observador.

"Urugvaj, razočaranje Južne Amerike. Edina ekipa CONMEBOL (južnoameriška nogometna zveza, op. a.), ki se ni uvrstila v 1/16-finala svetovnega prvenstva, edini predstavnik CONMEBOL, ki se ni uvrstil v naslednji krog," so spomnili pri El Pais.

Foto: Reuters

Argentinec, ki se mu je s koncem prvenstva iztekla pogodba, je po tekmi povsem izgubil živce. Pred obveznim intervjujem s strani Fife, je s težavo počakal na vprašanje in se še pred izjavo zadrl: "Daj že!"

Na novinarski konferenci se je nato vendarle pomiril in sprejel krivdo za porazen razplet mundiala. Kaj drugega mu ni niti preostalo.

"Novinarji, urugvajski navijači, vsi me želite kriviti za to, kar se je zgodilo, in to krivdo moram prevzeti. To je edino pravilno. O našem nastopu na svetovnem prvenstvu mi ni treba preveč govoriti. Če me vprašate, kako se me bodo v Urugvaju spominjali, lahko rečem, da tako, da urugvajskemu nogometu nisem dal ničesar. Imel sem nalogo voditi ekipo kakovostnih igralcev, a preprosto mi ni uspelo iz njih izvleči maksimuma," se je 70-letnik posul s pepelom, nato pa hitro pristavil, da bi po njegovem mnenju morali imeti sedem točk, imajo pa le dve.

Urugvajsko reprezentanco je vodil od maja 2023.