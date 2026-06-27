Ena najlepših pravljic prvenstva: kako je Zelenortskim otokom uspelo nemogoče?

Zelenortski otoki so spisali eno najlepših zgodb letošnjega svetovnega prvenstva. Reprezentanca otoške države v Atlantskem oceanu je postala najmanjša država v zgodovini, ki se je uvrstila v izločilne boje mundiala. Za nagrado jo 3. julija čaka spektakularen obračun z aktualnimi svetovnimi prvaki Argentinci in Lionelom Messijem.

Nogometaši iz tretje najmanjše države po številu prebivalcev, ki je kadar koli nastopila na nogometnem svetovnem prvenstvu, so po koncu današnje tekme v Teksasu prek mobilnih telefonov spremljali razplet drugega dvoboja iz njihove skupine med Španijo in Urugvajem, po španski zmagi v Guadalajari pa niso mogli zadržati solz in skrivati svojih čustev ob veliki športni senzaciji.

Trenutek, ko so izvedeli, da so si izborili napredovanje na mundialu:

Po napredovanju med 32 najboljših reprezentanc sveta je selektor Bubista na novinarsko konferenco prišel ogrnjen z zastavo svoje države in potrdil, da njihov rezultat pomeni veliko več kot nogomet. "Za nas nič ni nemogoče," je dejal. "To, kar smo dosegli, mora navdajati s ponosom nas in vse ljudi Zelenortskih otokov."

Kje sploh so Zelenortski otoki? Zelenortski otoki oziroma Republika Cabo Verde so otoška država v Atlantskem oceanu, približno 570 kilometrov od severozahodne obale Afrike. Državo sestavlja deset vulkanskih otokov in več manjših otočkov. Republika Cabo Verde je tretja najmanjša država po številu prebivalcev, ki je kadarkoli nastopila na svetovnem prvenstvu.

Za nagrado jih čaka Argentina in pozornost celotne nogometne javnosti

Na naslednji stopnici tekmovanja, v šestnajstini finala, bo reprezentanca Zelenortskih otokov igrala proti eni največjih ekip na svetu, Argentini z nogometnim velikanom Messijem.

Selektor pravi, da so na to zelo ponosni. "Za našo ekipo, igralce in vse naše ljudi je to velik razlog za veselje," je dejal in bil še posebej čustven ob tem, ko je govoril o tem, kaj takšen preboj pomeni za državo, ki jo nogometni svet le redko vidi na največjem odru.

"Že od začetka smo govorili, da je eden naših ciljev pokazati našo državo preostalemu svetu. Igrati proti Argentini in Messiju v tej fazi tekmovanja je izjemno za našo državo, ne glede na samo tekmo," je dejal.

Poudaril je, da njegova reprezentanca ne predstavlja le Zelenortskih otokov. "Predstavljamo svojo državo, a tudi Afriko. In še več kot to, predstavljamo majhne države po vsem svetu. To je naša misija. Smo primer, da lahko, če delaš osredotočeno in odločno, prej ali slej dosežeš svoj cilj."

Navijači vratarja Vozinhe, enega najvčjih simbolov reprezentace Capo Verde. Foto: Guliverimage

Kar 14 od 26 igralcev je rojenih v tujini, šest v Rotterdamu

Marsikdo se ob tem sprašuje, kako je državi s približno 525 tisoč prebivalci, ki se je na mundial uvrstila pred petkratnimi afriškimi prvaki Kamerunci, uspelo priti tako daleč. Po oceni Transfermarkta je reprezentanca Zelenortskih otokov vredna 54,5 milijona evrov, medtem ko je argentinska vredna kar 807,5 milijona evrov.

Eden ključnih razlogov za uspeh "modrih morskih psov", kot jim pravijo, je odločitev nogometne zveze, da se načrtno opre na igralce iz diaspore. Država ima močne vezi s Portugalsko, nekdanjo kolonialno silo, množično izseljevanje pa so v prejšnjem stoletju spodbudile tudi hude suše.

Pomorska tradicija in vpetost v trgovino sta poskrbeli, da ima številčna skupnost ljudi z zelenortskimi koreninami močno bazo tudi v Rotterdamu. Kar 14 od 26 igralcev v reprezentanci za svetovno prvenstvo se je rodilo v tujini, šest prav v tem nizozemskem pristaniškem mestu.

Eden od njih je napadalec Dailon Livramento, ki je v prejšnji sezoni igral za portugalskega prvoligaša Casa Pio. Prav on je septembra lani dosegel edini zadetek na ključni kvalifikacijski tekmi proti Kamerunu.

Zanimiva je tudi zgodba branilca Roberta Lopesa, rojenega v Dublinu, ki so ga v reprezentanco leta 2019 pritegnili kar prek poslovnega omrežja LinkedIn. Nekdanje krilo Manchester Uniteda Bébé, ki je v mlajših selekcijah zastopal Portugalsko, je bilo del ekipe na afriškem prvenstvu leta 2023. Nekdanji selektor Rui Águas ga je leta 2018 našel prek LinkedIna, potem ko je izvedel, da je Lopesov oče Carlos rojen na Zelenortskih otokih.

Eden glavnih obrazov simpatične ekipe pa je zagotovo njihov 40-letni vratar Vozinha, ki je bil s sedmimi obrambami junak remija proti Španiji. Njegove solze in besede o tem, da njegova mama zaradi finančnih težav in težav z vizo ne more priti na prvenstvo v ZDA, so postale viralne, možje na Fifi in domači zvezi pa so hitro našli rešitev in Ani Candida Evora pomagali do vize in poti v ZDA. Danes je ena najbolj ponosnih navijačic na njihovih tekmah.

Foto: Reuters

Zgodbo o tem, si lahko preberete na spodnji povezavi:

Podvig nogometašev z Zelenortskih otokov so pozdravili tudi nekateri znani obrazi iz sveta nogometa. "Majhen otok, velike sanje," je zapisal nekdanji švedski zvezdnik Zlatan Ibrahimović, medtem ko je Francoz Thierry Henry dodal: "Imam kurjo polt. Na svetovnem prvenstvu moraš sanjati velike sanje."