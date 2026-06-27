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Avtorji:
Pe. M., STA

Sobota,
27. 6. 2026,
16.30

Osveženo pred

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Didier Deschamps SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Francija

Sobota, 27. 6. 2026, 16.30

5 minut

Selektor se je vrnil v ZDA

Deschamps po pogrebu matere znova v francoskem taboru

Avtorji:
Pe. M., STA

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Didier Deschamps | Didier Deschamps se je po pogrebu matere vrnil v ZDA. | Foto Reuters

Didier Deschamps se je po pogrebu matere vrnil v ZDA.

Foto: Reuters

Francoska tiskovna agencija AFP je sporočila, da se je selektor Francije Didier Deschamps vrnil v ZDA, potem ko je zaradi smrti matere in posledičnega pogreba v domovini izpustil zadnjo tekmo skupinskega dela svetovnega prvenstva proti Norveški.

Deschamps, ki se bo po prvenstvu poslovil od francoskega stolčka, je ekipo zapustil v torek, v petek pa se je v domovini udeležil pogreba svoje matere.

V soboto bo dan po prepričljivi zmagi proti Norveški s 4:1 že vodil trening reprezentance na kampusu univerze Bentley v Walthamu, Petkov obračun je s klopi vodil Deschampsov pomočnik, Guy Stephan.

"Do Didierja gojim močna čustva. Zelo smo veseli, da se tako hitro vrača. Igralci so storili, kar je bilo potrebno, četudi so bili zelo prizadeti ob novici o smrti njegove matere," je po tekmi, na kateri si je Francija zagotovila prvo mesto v skupini I, dejal Stephan.

"Pred tekmo smo se slišali s selektorjem, ki je igralcem povedal, da vse skupaj obžaluje, ampak mora odpotovati v domovino. Seveda so igralci glede na tesno stkane vezi s selektorjem želeli zanj na tekmi storiti nekaj dobrega," je še dejal pomočnik francoskega selektorja.

Francija bo prvenstvo nadaljevala v torek v New Yorku, ko se bo v šestnajstini finala pomerila proti Švedski.

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