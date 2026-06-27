Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki so v teh dneh na sporedu tekme zadnjega kroga v skupinskem delu tekmovanja. V izločilne boje se je že uvrstilo 28 reprezentanc, med njimi pa je že znanih devet parov 1/16 finala.

Med 32 najboljših so že uvrščeni: Mehika, Južna Afrika, Švica, Kanada, BiH, Brazilija, Maroko, ZDA, Nemčija, Slonokoščena obala, Ekvador, Nizozemska, Japonska, Švedska, Francija, Norveška, Argentina, Kolumbija, Avstralija, Anglija, Gana, Egipt, Paragvaj, Španija, Belgija, Senegal, Zelenortski otoki in Portugalska.

Nemčija se bo za vstop v osmino finala pomerila s Paragvajem, Francija s Švedsko, Južna Afrika s Kanado, Nizozemska z Marokom, ZDA z BiH, Brazilija z Japonsko, Slonokoščena obala z Norveško, Argentina z Zelenortskimi otoki, Avstralija pa z Egiptom.

Preostali pari bodo znani po zadnjih tekmah. Današnja para v skupini L sta Panama - Anglija in Hrvaška - Gana, v nedeljo pa bodo še zadnje štiri tekme. Para skupine K sta Kolumbija - Portugalska in DR Kongo - Uzbekistan, skupine J pa Alžirija - Avstrija in Jordanija - Argentina.

Med 32 bo poleg najboljših dveh reprezentanc iz vseh 12 skupin napredovalo še osem najboljših tretjeuvrščenih izbranih vrst. Nastop so si že zagotovili Švedska, Ekvador, BiH, Paragvaj in Senegal, za zadnja tri mesta pa se bodo potegovali Iran, Hrvaška, Alžirija in DR Kongo. Slednje tri reprezentance imajo tekmo manj.

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