Schweinsteiger zanikal rasistično izjavo

Nekdanji nemški nogometni reprezentant Bastian Schweinsteiger je zanikal, da bi bile njegove izjave o afriškem nogometu na svetovnem prvenstvu rasistične. Rasizma ga je obtožil selektor Slonokoščene obale Emerse Fae, ki meni, da je nekdanji nogometaš z izjavami med sobotno tekmo njegove reprezentance z Nemci marsikoga v Afriki užalil.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je Bastian Schweinsteiger, ki za televizijo ARD komentira tekme svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, slog Slonokoščene obale opisal kot tipičen afriški, neortodoksen, divji in premalo taktičen. Nemško reprezentanco je opozarjal, da mora biti pripravljena na nepredvidljivost.

"Govoril sem o nogometu, ne o ljudeh. To je nogometna analiza. Nič več in nič manj. Zagotovo nisem hotel nikogar užaliti," je dejal Schweinsteiger, ki ga je branil tudi šef športne televizije ARD Axel Balkausky.

Bastian Schweinsteiger je nekdanji zvezdnik nemškega in svetovnega nogometa. Foto: Reuters

"Bastian Schweinsteiger je govoril o svojih pričakovanjih glede sloga igre ekipe Slonokoščene obale. Pri tem je povzel svoje izkušnje in opažanja z nedavnih tekem," je menil Balkausky.

"V tem, niti v njegovi izbiri besed, ne zaznavam nobene oblike rasizma. Če bi se selektor Slonokoščene obale neposredno pogovarjal z Bastianom, bi se njegovi sumi v hipu razblinili. O tem sem prepričan," je še dejal Schweinstegerjev nadrejeni.