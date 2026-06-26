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Avtor:
STA

Petek,
26. 6. 2026,
19.45

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Petek, 26. 6. 2026, 19.45

1 ura, 2 minuti

Rekord po obiskanosti tekem na SP

Padel je absolutni rekord. Toliko gledalcev ni bilo še nikoli!

Avtor:
STA

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Ekvador | Na tekmi med Ekvadorjem in Nemčijo je padel rekord SP. | Foto Reuters

Na tekmi med Ekvadorjem in Nemčijo je padel rekord SP.

Foto: Reuters

Letošnje nogometno svetovno prvenstvo, ki ga gostijo ZDA, Mehika in Kanada, je že preseglo rekord po obiskanosti tekem iz leta 1994. Tudi takrat so prvenstvo gostile Združene države Amerike. Absolutni rekord, ta zdaj znaša več kot 3,6 milijona gledalcev, je padel med dvobojem Ekvador - Nemčija.

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Organizatorji letošnjega svetovnega prvenstva so med dvobojem Ekvador - Nemčija, ki so ga južnoameriški predstavniki pred 80.663 navijači dobili z 2:1, sporočili, da je število gledalcev na letošnjem SP doseglo 3.605.357 gledalcev po 56 odigranih tekmah. V to število niso vštete dodatne štiri tekme, ki so bile odigrane v noči na petek po srednjeevropskem času.

Do konca prvenstva bo še 44 tekem, 12 v skupinskem delu ter 32 v izločilnih bojih. Prejšnji rekord je imelo prvenstvo leta 1994, ko si je 52 tekem v ZDA ogledalo 3.587.538 gledalcev.

Na SP 1994 sta se v velikem finalu pomerili Brazilija in Italija. | Foto: Guliverimage/Getty Images Na SP 1994 sta se v velikem finalu pomerili Brazilija in Italija. Foto: Guliverimage/Getty Images

Organizatorji pričakujejo, da bodo do konca letošnjega SP dosegli več kot šest milijonov gledalcev na stadionih po ZDA, Mehiki in v Kanadi.

Gre za pričakovane številke, saj je letošnje prvenstvo prvo z 48 reprezentancami. Leta 1994 je ob prejšnjem rekordu igralo 24 izbranih vrst.

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