Nemčija si je že pred zadnjo tekmo skupinskega dela zagotovila prvo mesto in napredovanje v izločilne boje svetovnega prvenstva, a poraz z Ekvadorjem z 1:2 je v domovini vseeno sprožil ostre odzive. Najbolj na udaru sta se znašla Florian Wirtz in Jamal Musiala, kapetan Joshua Kimmich pa je po tekmi brez olepševanja priznal, kaj ga je najbolj zmotilo: občutek, da si je Ekvador zmage želel bolj kot Nemčija. Selektor Julian Nagelsmann je po tekmi zavrnil tezo, da njegovi igralci niso dali vsega od sebe in se ostro odzval.

Nemci so proti Ekvadorju začeli odlično. Leroy Sane je zadel že v drugi minuti, a je bilo nadaljevanje vse prej kot spodbudno. Ekvador je hitro izenačil, v drugem polčasu pa prišel do preobrata in pomembne zmage v boju za napredovanje. Nemčija je sicer ostala prva v skupini, a poraz je v nemških medijih prižgal alarm. Predvsem način, kako so igrali njihovi ljubljenci.

Pri Bildu so po tekmi zapisali, da ima nemška reprezentanca dve veliki uganki: Floriana Wirtza in Jamala Musialo. Od njune lahkotnosti in nevarnosti za gol na tem prvenstvu za zdaj še ni veliko videti, zato se v Nemčiji sprašujejo, zakaj dva največja kreatorja v reprezentanci ne najdeta pravega ritma.

Veliki uganki nemške reprezentance

Wirtz je bil v zadnjih letih eden največjih obrazov nove nemške generacije, a pri Bildu opozarjajo, da je daleč od forme, s katero je v dresu Bayerja iz Leverkusna blestel v šampionski sezoni. Ostra ocena nemškega medija je, da je po prestopu v Liverpool svoje izjemno znanje pokazal premalokrat.

Florian Wirtz je daleč od forme, ki jo je kazal v dresu Bayerja iz Leverkusna. Foto: Guliverimage

Tudi Musiala je pod drobnogledom. Pri Bayernovem zvezdniku izpostavljajo, da po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe še ni blizu predstavam, ki jih je kazal pred tem.

Nemški medij je šel še korak dlje. Če bi moral dvojec Wirtz-Musiala oceniti za skupinski del prvenstva, bi bila ocena po njihovem mnenju največ 4-, kar je za igralca takšnega kova skromno. Še posebej zato, ker Nemčija v izločilnih bojih od njiju potrebuje bistveno več.

Kimmich povedal, kar je marsikdo mislil

Če so bili nemški mediji ostri pri oceni igre in zvezdnikov, je bil znotraj reprezentance najbolj neposreden kapetan Joshua Kimmich. Po tekmi je deloval mirno, a vidno nejevoljno. Njegova glavna kritika je bila jasna: "Najbolj me jezi to, da si imel občutek, da je nasprotnik želel zmagati bolj kot mi."

Jamal Musiala se še ni izkazal na tem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Kapetan nemške reprezentance je dodal, da so bili nogometaši Ekvadorja ne glede na položaj v skupini bolj odločni, bolj agresivni in pogledovali proti zmagi: "Videlo se je, da je nasprotnik moral zmagati in da si je zmage želel. Danes zagotovo bolj kot mi."

To je po porazu najbolj zbodlo tudi nemško javnost. Nemčija si je lahko privoščila poraz, ker je bila že pred tekmo na varnem, Ekvador pa je moral zmagati. A prav v tem je bila razlika, ki jo je Kimmich označil kot nesprejemljivo.

Nagelsmann in Neuer umirjala kritike

Selektor Julian Nagelsmann pa je po tekmi zavrnil tezo, da njegovi igralci niso dali vsega od sebe. Ko so ga vprašali, ali je Nemčija zaradi že zagotovljenega prvega mesta nekoliko odvzela nogo s plina, je bil odločen: "Ne, prosim, nehajte s temi neumnostmi. Iskreno. Mar fantje danes niso dali vsega od sebe?" je odgovoril nemški selektor.

Julian Nagelsmann se ne strinja s kritikami, da si njegovi izbranci niso želeli zmage proti Ekvadorju. Foto: Guliverimage

Priznal je, da je Ekvador v številnih akcijah tvegal več, a ni želel sprejeti ocene, da Nemci niso bili dovolj zavzeti. Po njegovem mnenju bi bila takšna razlaga preveč poenostavljena. Podobno je govoril tudi vratar Manuel Neuer. Nemški vratar je priznal, da predstava ni bila dobra, a dodal, da nikomur ne more očitati, da ni dal vsega od sebe.

Tudi Neuer se kritikam ni mogel povsem izogniti. Pri odločilnem zadetku Ekvadorja ni deloval zanesljivo, nemški mediji pa so opozorili, da ni to več Neuer izpred let, ko je znal bolje zaklepati vrata svojega gola.

Opozorilo pred izločilnimi boji

Poraz torej Nemčije ni stal prvega mesta, ji je pa vzel del miru pred izločilnimi boji. V ponedeljek jo v Bostonu čaka prva tekma na izpadanje, nato pa bi lahko že v naslednjem krogu sledil precej večji preizkus. Nasproti bi lahko stala Francija ali Norveška.