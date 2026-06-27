Kakšna senzacija Zelenortskih otokov! Španija izločila Urugvaj, nor podvig Dembeleja.

Na SP 2026 je znan končni razplet v skupinah H in I. Francija je v Bostonu močno oslabljeno Norveško, ki je nastopila brez kopice prvokategornikov, ugnala s 4:1. Tri zadetke za galske peteline je že v uvodnih 32 minutah dosegel Ousmane Dembele. Senegal je napolnil mrežo Iraka (5:0), zdaj pa bo odvisen od razpleta na drugih tekmah, ali bo lahko s tremi točkami nadaljeval mundial. Španija je z 1:0 izločila Urugvaj, ki se poslavlja od SP 2026, Zelenortski otoki pa so se podpisali pod novo senzacijo. Še tretjič zapored so remizirali, točka proti Savdski Arabiji (0:0) pa je zadoščala za ohranitev drugega mesta, s katerim so se uvrstili med 32 najboljših! Zdaj jih čaka spopad z branilci svetovnega naslova Argentino. Belgija bo skušala upravičiti vlogo favorita proti Novi Zelandiji in se prebiti v izločilni del. Če bi osvojila drugo mesto, bi se v 1/16 finala pomerila z Avstralijo. Znanih je vse več parov 1/16 finala.

Evropski prvak Španija je v zadnji tekmi skupinskega dela ugnal Urugvaj z 1:0 in si zagotovil prvo mesto. Zmagoviti zadetek za Špance je v 43. minuti dosegel Alex Baena, Južnoameričani pa so tekmovanje končali brez zmage in z zgolj dvema remijema, kar se je izkazalo za premalo, saj se niso uvrstili med osem najboljših tretjeuvrščenih ekip na SP 2026.

Tako so dvakratni svetovni prvaki že izpadli, kar je velik udarec za Federica Valverdeja in ostale zvezdnike Urugvaja. Ti so si proti neprepričljivim Špancem priigrali kar nekaj priložnosti, a jih niso znali izkoristili, pri edinem zadetku Španije pa je storil veliko napako izkušeni vratar Fernando Muslera. Ta ga je tako bolela, da v drugem polčasu ni več stal na vratih Urugvaja. Podajo za zmagoviti gol Špancev je vpisal prvi zvezdnik Lamine Yamal.

Veselje nogometašev Zelenortskih otokov, otoške deželice z okrog pol milijona prebivalcev, po še tretjem zaporednem remiju na SP 2026 in preboju med 32 najboljših. Foto: Reuters

Nogometaši Zelenortskih otokov nadaljujejo pravljico na SP 2026. Na debitantskem nastopu na mundialu so še tretjič zapored remizirali. Tokrat so ostali neporaženi proti Savdski Arabiji (0:0), kar jim je omogočilo končno drugo mesto, s katerim so si zagotovili napredovanje. V 1/16 finala jih čaka zelo zahteven tekmec, na drugi strani bo stala Argentina s prvim strelcem tekmovanja Lionelom Messijem.

Šov Dembeleja proti vikingom, Senegal še upa

Francija je upravičila vlogo favorita na dvoboju proti oslabljeni Norveški (4:1), ki se je odločila, da bo zadnje srečanje skupinskega dela SP 2026 odigrala brez najboljših igralcev. Ker je na klopi ostal tudi Erling Haaland, so ostale vse oči uprte v Kyliana Mbappeja. Zvezdnik Reala je lačen novih zadetkov, s katerim na večni lestvici SP lovi Lionela Messija. Tokrat se, čeprav je že po 20 sekundah zatresel prečko, ni vpisal med strelce. Je pa zablestel Ousmane Dembele. Aktualni dobitnik zlate žoge je v uvodnih 32 minutah dosegel kar tri zadetke in poskrbel za prvi hat-trick na tekmi SP v tem stoletju, dosežen že v prvem polčasu.

Ousmane Dembele je v prvem polčasu kar trikrat zatresel norveško mrežo. Foto: Reuters

Norvežani so se hrabro zoperstavili galskim petelinom. Pri zaostanku z 1:3 so zapravili najstrožjo kazen, Mike Maignan je ubranil slab strel Strandu Larsenu, končni rezultat pa je v izdihljajih srečanja dosegel Desire Doue. Norveško čaka v 1/16 finala dvoboj s Slonokoščeno obalo.

Senegal je pomendral Irak, ki je že kmalu zaradi rdečega kartona ostal z igralcem manj na igrišču. Afričani so to smelo izkoristili zlasti v drugem polčasu, ko so dosegli štiri od pet zadetkov. Dvakrat je v polno meril Pape Guaye. Senegal tako še upa, da bi se lahko kot eden izmed osmih najboljših tretjeuvrščenih ekip prebil v izločilni del.

Najboljši strelci: 5 – Messi (Argentina)

4 – Dembele (Francija), Haaland (Norveška), Mbappe (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Undav (Nemčija)

2 – Araujo (Urugvaj), Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Elanga (Švedska), Gakpo (Nizozemska), P. Gueye (Senegal), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kamada (Japonska), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Mahmić (BiH), Munoz (Kolumbija), Oyarzabal (Španija), Pepe (Slonokoščena obala), Ronaldo (Portugalska), Quinones (Mehika), Summerville (Nizozemska), Ueda (Japonska), Vargas (Švica)

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Negotovost Belgijcev

Ob 5. uri zjutraj sta se začeli še tekmi zadnjega kroga v skupini G, kjer je položaj prav tako zelo napet. Egipt je s štirimi točkami v najboljšem položaju, Iran in Belgija jih imata po dve, Nova Zelandija eno.

Belgijski navijači računajo na zmago svojih ljubljencev. Foto: Reuters

Egipt bi proti Iranu z remijem potrdil najmanj drugo mesto, z zmago vrh skupine. Belgija, ki je na prvih dveh tekmah dvakrat remizirala, proti Novi Zelandiji nima več veliko prostora za računanje – zmaga jo pelje v izločilne boje, remi pa morda ne bi bil dovolj za nadaljevanje zgodbe na svetovnem prvenstvu. Nova Zelandija je še živa, a za preobrat potrebuje zmago nad Belgijo. Če bi Belgijci osvojili drugo mesto, bi se v izločilnem delu najprej pomerili proti Avstraliji, v primeru napredovanja pa bi jih čakal boljši iz dvoboja Argentina - Zelenortski otoki.

SP 2026, 16. tekmovalni dan:

26. junij, petek:

27. junij, sobota:

Lestvice

Lestvica skupine G

Lestvica skupine H

Lestvica skupine I

Lestvica tretjeuvrščenih ekip