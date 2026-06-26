Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Petek,
26. 6. 2026,
7.10

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Ekvador Nemčija

Petek, 26. 6. 2026, 7.10

33 minut

Ekvadorci v deliriju: zgodovinska zmaga nad Nemčijo sprožila evforijo po vsej državi #video

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Sebastian Beccacece, Gonzalo Plata | Ekvador je z zmago nad Nemčijo (2:1) pripravil senzacijo na svetovnem prvenstvu in napredoval med najboljših 32 reprezentanc sveta. | Foto Guliverimage

Ekvador je z zmago nad Nemčijo (2:1) pripravil senzacijo na svetovnem prvenstvu in napredoval med najboljših 32 reprezentanc sveta.

Foto: Guliverimage

Ekvador je na svetovnem prvenstvu 2026 poskrbel za eno največjih zgodb turnirja. Južnoameriška reprezentanca, ki je bila po prvih dveh tekmah v zelo zahtevnem položaju, je v odločilnem obračunu skupinskega dela pokazala značaj, premagala favorizirano Nemčijo z 2:1 in si zagotovila napredovanje med najboljših 32 reprezentanc sveta. Junak večera je bil Gonzalo Plata, ki je v 77. minuti zadel za popoln preobrat in na stadionu MetLife sprožil pravo evforijo. Nič manj čustveno ni bilo v domovini, kjer so ulice po zadnjem sodnikovem žvižgu preplavile rumene barve.

Ekvadorci so se pred zadnjo tekmo skupinskega dela zavedali, da jih v izločilne boje pelje le zmaga. Po porazu proti Slonokoščeni obali in remiju s Curaçaom je izbrancem argentinskega selektorja Sebastiána Beccaceceja grozilo boleče in prezgodnje slovo od turnirja. Začelo se je na najslabši možen način. Že v drugi minuti je za Nemčijo zadel Leroy Sané.

Ekvadorci so bili prepričani, da bi moral biti zadetek razveljavljen zaradi visoko dvignjene noge Aleksandra Pavlovića v dvoboju s Pedrom Vitejem, a VAR ni posredoval. Očitno je "underdoge" ta zgodnji šok le še dodatno podžgal.

Selektor Ekvadorja Sebastian Beccacece v objemu svoje družine. | Foto: Guliverimage Selektor Ekvadorja Sebastian Beccacece v objemu svoje družine. Foto: Guliverimage

Že v deveti minuti je Nilson Angulo dosegel prvi ekvadorski gol na letošnjem prvenstvu in izenačil na 1:1. Odločilni trenutek tekme je sledil v 77. minuti, ko je za 2:1 zadel Gonzalo Plata in sprožil začetek velikega slavja.

Rezervisti so stekli na igrišče, tribune pa so eksplodirale. Na stadionu MetLife se je zbralo 80.663 gledalcev, med katerimi so prevladovale rumene ekvadorske majice. Zadnjih 13 minut je bilo napetih, a Ekvador je zdržal nemški pritisk in se podpisal pod eno najodmevnejših zmag tega mundiala.

"Danes smo še tretjič podrli rekord: trije polni stadioni, polni Ekvadorcev," je po tekmi dejal Beccacece, ki je po zmagi najprej objel člane strokovnega štaba, nato pa stekel proti tribuni in splezal med navijače, kjer je zmago proslavil z družino. Posnetek njegovega slavja je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, navijači pa so ga zaradi akrobatskega vzpona do tribune hudomušno poimenovali kar "Spider coach". 

Beccacece: Naj ljudje uživajo in praznujejo z družino

Beccacece, ki je bil po skromnem začetku prvenstva tarča kritik navijačev, je Ekvador popeljal v izločilne boje šele drugič v zgodovini in prvič po letu 2006, ko se je reprezentanca uvrstila v osmino finala. "Opravičujem se vsem, s katerimi se še nisem zares povezal," je dejal argentinski strokovnjak na ekvadorski klopi. "Zelo sem hvaležen vsem Ekvadorcem, ki so verjeli v to ekipo. Spoznal sem prijazne, delavne in hvaležne ljudi. Prav to poskušam pokazati," je poudaril selektor in se prepustil čustvom. "Dokler smo še živi, moramo iskati svetlobo. Če je ne najdemo, se bomo soočili z žalostjo in bolečino, ki prideta, ko ne dosežeš tistega, o čemer sanjaš. Toda zdaj govorimo o celotni državi, ki praznuje. Naj ljudje uživajo, spijejo pivo in praznujejo z družino."

Nemški niz se je ustavil pri enajstih zmagah

Nemčija, ki si je napredovanje zagotovila že pred tekmo z Ekvadorjem, je tako doživela prvi poraz po enajstih zaporednih zmagah. S tem je ostala eno zmago oddaljena od izenačenja reprezentančnega rekorda iz let 1979 in 1980.

"Razlika je bila v tem, da si je nasprotnik danes bolj želel zmage kot mi. To se je res čutilo, še posebej v drugem polčasu," je po tekmi priznal nemški vezist Joshua Kimmich.

Preberite še:

Nizozemska
Sportal Nizozemci izboljšali svetovni rekord, Ekvador presenetil Nemčijo, Japonci proti Brazilcem
Denis Undav Jovan Vidović
Sportal Srce parajoča zgodba nemškega junaka, vanjo vpleten tudi Slovenec
Jürgen Klopp
Sportal Klopp o sporni novosti Fife: Dobrodošla je, lahko grem na WC!
Matjaž Kek
Sportal Matjaž Kek še podžgal evforijo v BiH
Neymar
Sportal Neymar znova v središču pozornosti #video
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Ekvador Nemčija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.