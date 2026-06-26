Ekvador je na svetovnem prvenstvu 2026 poskrbel za eno največjih zgodb turnirja. Južnoameriška reprezentanca, ki je bila po prvih dveh tekmah v zelo zahtevnem položaju, je v odločilnem obračunu skupinskega dela pokazala značaj, premagala favorizirano Nemčijo z 2:1 in si zagotovila napredovanje med najboljših 32 reprezentanc sveta. Junak večera je bil Gonzalo Plata, ki je v 77. minuti zadel za popoln preobrat in na stadionu MetLife sprožil pravo evforijo. Nič manj čustveno ni bilo v domovini, kjer so ulice po zadnjem sodnikovem žvižgu preplavile rumene barve.

Ekvadorci so se pred zadnjo tekmo skupinskega dela zavedali, da jih v izločilne boje pelje le zmaga. Po porazu proti Slonokoščeni obali in remiju s Curaçaom je izbrancem argentinskega selektorja Sebastiána Beccaceceja grozilo boleče in prezgodnje slovo od turnirja. Začelo se je na najslabši možen način. Že v drugi minuti je za Nemčijo zadel Leroy Sané.

Ekvadorci so bili prepričani, da bi moral biti zadetek razveljavljen zaradi visoko dvignjene noge Aleksandra Pavlovića v dvoboju s Pedrom Vitejem, a VAR ni posredoval. Očitno je "underdoge" ta zgodnji šok le še dodatno podžgal.

Selektor Ekvadorja Sebastian Beccacece v objemu svoje družine. Foto: Guliverimage

Že v deveti minuti je Nilson Angulo dosegel prvi ekvadorski gol na letošnjem prvenstvu in izenačil na 1:1. Odločilni trenutek tekme je sledil v 77. minuti, ko je za 2:1 zadel Gonzalo Plata in sprožil začetek velikega slavja.

Rezervisti so stekli na igrišče, tribune pa so eksplodirale. Na stadionu MetLife se je zbralo 80.663 gledalcev, med katerimi so prevladovale rumene ekvadorske majice. Zadnjih 13 minut je bilo napetih, a Ekvador je zdržal nemški pritisk in se podpisal pod eno najodmevnejših zmag tega mundiala.

"Danes smo še tretjič podrli rekord: trije polni stadioni, polni Ekvadorcev," je po tekmi dejal Beccacece, ki je po zmagi najprej objel člane strokovnega štaba, nato pa stekel proti tribuni in splezal med navijače, kjer je zmago proslavil z družino. Posnetek njegovega slavja je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, navijači pa so ga zaradi akrobatskega vzpona do tribune hudomušno poimenovali kar "Spider coach".

Beccacece: Naj ljudje uživajo in praznujejo z družino

Beccacece, ki je bil po skromnem začetku prvenstva tarča kritik navijačev, je Ekvador popeljal v izločilne boje šele drugič v zgodovini in prvič po letu 2006, ko se je reprezentanca uvrstila v osmino finala. "Opravičujem se vsem, s katerimi se še nisem zares povezal," je dejal argentinski strokovnjak na ekvadorski klopi. "Zelo sem hvaležen vsem Ekvadorcem, ki so verjeli v to ekipo. Spoznal sem prijazne, delavne in hvaležne ljudi. Prav to poskušam pokazati," je poudaril selektor in se prepustil čustvom. "Dokler smo še živi, moramo iskati svetlobo. Če je ne najdemo, se bomo soočili z žalostjo in bolečino, ki prideta, ko ne dosežeš tistega, o čemer sanjaš. Toda zdaj govorimo o celotni državi, ki praznuje. Naj ljudje uživajo, spijejo pivo in praznujejo z družino."

Nemški niz se je ustavil pri enajstih zmagah

Nemčija, ki si je napredovanje zagotovila že pred tekmo z Ekvadorjem, je tako doživela prvi poraz po enajstih zaporednih zmagah. S tem je ostala eno zmago oddaljena od izenačenja reprezentančnega rekorda iz let 1979 in 1980.

"Razlika je bila v tem, da si je nasprotnik danes bolj želel zmage kot mi. To se je res čutilo, še posebej v drugem polčasu," je po tekmi priznal nemški vezist Joshua Kimmich.

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