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Avtor:
A. T. K.

Sobota,
27. 6. 2026,
6.30

Osveženo pred

32 minut

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Norveška Francija SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Sobota, 27. 6. 2026, 6.30

32 minut

Tekmo med Norveško in Francijo je Haaland spremljal s klopi

Zakaj je Norveška najboljše igralce pustila na klopi? Poteza, ki se jim lahko obrestuje.

Avtor:
A. T. K.

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Kylian Mbappe, Erling Haaland | Glavna zvezdnika Francije in Norveške Kylian Mbappe in Erling Haaland. Prvega so navijači videli v akciji, drugi pa je tekmo spremljal s klopi. | Foto Reuters

Glavna zvezdnika Francije in Norveške Kylian Mbappe in Erling Haaland. Prvega so navijači videli v akciji, drugi pa je tekmo spremljal s klopi.

Foto: Reuters

Norveški selektor Ståle Solbakken je na zadnji tekmi skupine I proti Franciji na svetovnem nogometnem prvenstvu močno premešal začetno enajsterico. Največja zvezdnika reprezentance Erling Haaland in Martin Ødegaard, prav tako pa tudi prvi vratar Ørjan Nyland, so tekmo spremljali s klopi. Skupno je Solbakken opravil kar deset sprememb, kar je med navijači in strokovnjaki sprožilo številne odzive.

Razlog za takšno odločitev je bil jasen: tako Norveška kot Francija sta imeli pred zadnjim krogom po šest točk in sta si že zagotovili napredovanje v šestnajstino finala.

Medtem ko je začasni francoski selektor Guy Stéphan, ki nadomešča selektorja Didierja Deschampsa, ki je tekmo izpustil zaradi pogreba njegove matere, na igrišče poslal zelo močno zasedbo s Kylianom Mbappéjem, Ousmanom Dembéléjem, Désiréjem Douéjem in Michaelom Olisejem (Francozi so zmagali s 4:1), je Norveška očitno pogledovala proti nadaljevanju turnirja, piše sportbible.com.

Erling Haaland | Foto: Reuters Foto: Reuters

Francijo najverjetneje čaka Švedska, Norvežane Slonokoščena obala

Norveški selektor Ståle Solbakken je zaradi oslabljene postave naletel na precej kritik, a njegova poteza bi se Norveški v nadaljevanju prvenstva lahko celo obrestovala, saj je dobil lažjega nasprtotnika. No, vsaj na papirju. 

Medtem ko je Francija z zmago osvojila prvo mesto v skupini I in se bo v šestnajstini finala pomerila z eno od tretjeuvrščenih reprezentanc iz skupin C, D, F, G ali H, najverjetnejši bo to Švedska, ki je lahko zelo trd oreh, bo Norveška kot drugouvrščena reprezentanca skupine I igrala proti Slonokoščeni obali, ki je bila druga v skupini E.

Čeprav ima tudi Slonokoščena obala nekaj zelo nadarjenih igralcev, med njimi Yana Diomandeja, se zdi obračun z afriško reprezentanco na papirju prijaznejša naloga kot morebitni dvoboj s Švedsko. Ta ima v svojih vrstah številne zvezdnike iz Premier League, med njimi Anthonyja Elango, Alexandra Isaka in Viktorja Gyökeresa.

Se strinjate s potezo norveškega selektorja, da na tekmi s Francijo na klopi pusti svoje najboljše igralce?

  • Da, selektor je razmišljal pametno in dolgoročno.
    68,00 %
    17 glasov
  • Ne, to je bilo podcenjevanje tekme in navijačev.
    32,00 %
    8 glasov
Oddanih 25 glasov

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