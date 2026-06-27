Svetovno prvenstvo bi lahko bilo za krilnega igralca Yeremyja Pina že končano, prav tako selektorja Luisa de La Fuenteja pred nadaljevanjem skrbijo težave Nica Williamsa, ki ga čakajo zdravniške preiskave. Tekma Špancev proti Urugvaju je, kot kaže, zahteval visok davek.

Španski napadalec Yeremy Pino je morda že odigral zadnjo tekmo nogometnega svetovnega prvenstva. 23-letnik je na petkovi tekmi Španije in Urugvaja v igro vstopil v 66. minuti, ko je zamenjal edinega strelca Alexa Baeno. V zadnjih minutah obračuna je po padcu zaradi očitnih bolečin obležal na igrišču, a kljub temu uspel končati srečanje.

Po tem je selektor Španije Luis de La Fuente dejal, da je Pino v hudih bolečinah in da ni optimističen. "Ima poškodbo, zaradi katere bi lahko izpustil preostanek svetovnega prvenstva. Žal bi lahko šlo za poškodbo ključnice. Počakati moramo in videti," je dejal španski trener in pohvalil varovanca, da je zdržal do konca. "Zelo sem mu hvaležen, njegovi soigralci pa še bolj." Nekateri mediji poročajo, da naj bi si Pino poškodoval ramo.

Na preglede tudi Williams

Špance pa ne skrbi le poškodba Pina, pač pa je proti Urugvajcem, kot kaže, poškodbo po vložku Nica De La Cruza staknil še Nico Williams, ki je v igro vstopil v 76. minuti kot menjava za Lamina Yamala. Čakajo ga preiskave, ki bodo pokazale, ali je utrpel novo poškodbo mišice v desni nogi.

Nica Williamsa čakajo zdravniški pregledi. Foto: Guliverimage

Ob tem še ni stoodstoten Yamal, ki je zadnjo tekmo v celoti odigral pred več kot dvema meseca, prav tako pa v želenem stanju ni niti Victor Muñoz, ki je imel v zadnjem obdobju težave z mišico.

Sedem točk za napredovanje s prvega mesta

Španci so za uvod skupinskega dela remizirali z Zelenortskimi otoki (0:0), ki so spisali zgodovino, nato visoko premagali Savdsko Arabijo (4:0), za konec pa tesno (1:0) še Urugvaj, tako da so v izločilne boje s sedmimi točkami napredovali s prvega mesta.

Kdo bo španski tekmec v 1/16-finala, še ni znano, bo pa obračun na sporedu 2. julija v Los Angelesu.