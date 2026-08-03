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Avtor:
STA

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
17.31

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Matevž Govekar Jonathan David Dirka po Poljski Luka Mezgec kolesarstvo

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 17.31

1 ura, 16 minut

Dirka po Poljskem, 1. etapa

Jonathan Milan najhitrejši na Poljskem, Luka Mezgec se je vrnil na veliko sceno

Avtor:
STA

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Jonathan Milan | Jonathan Milan je bil najhitrejši v uvodni etapi. | Foto Ana Kovač

Jonathan Milan je bil najhitrejši v uvodni etapi.

Foto: Ana Kovač

Italijan Jonathan Milan (Lidl Trek) je zmagovalec uvodne etape kolesarske dirke po Poljski. Drugo mesto je na 234 km dolgi preizkušnji od Gdynie do Koszalina v ciljnem sprintu osvojil Francoz Paul Magnier, tretje pa Britanec Noah Hobbs. Na dirki, kjer se je pred tremi leti skupne zmage veselil Matej Mohorič, nastopata Matevž Govekar (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (Jayco Alula).

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Petindvajsetletni kolesar iz Tolmeča v italijanski deželi Furlanija - Julijska krajina je dosegel svojo 34. zmago na veliki sceni. Jonathan Milan je po zmagi prevzel vodstvo v generalni razvrstitvi, drugi je Poljak Kamil Malecki (+0:02), tretji pa Francoz Paul Magnier (+0:04).

Luka Mezgec se je po petih mesecih prisilne odsotnosti zavoljo zloma treh reber in predrtja pljuč na enodnevni nizozemsko-belgijski dirki Scheldeprijs znova vrnil na veliko sceno. | Foto: Ana Kovač Luka Mezgec se je po petih mesecih prisilne odsotnosti zavoljo zloma treh reber in predrtja pljuč na enodnevni nizozemsko-belgijski dirki Scheldeprijs znova vrnil na veliko sceno. Foto: Ana Kovač

Na dirki, kjer se je pred tremi leti skupne zmage veselil Matej Mohorič, nastopata Matevž Govekar (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (Jayco Alula). Slednji se je po petih mesecih prisilne odsotnosti zavoljo zloma treh reber in predrtja pljuč na enodnevni nizozemsko-belgijski dirki Scheldeprijs znova vrnil na veliko sceno.

Oba Slovenca sta v cilj prikolesarila v času zmagovalca, Govekar je na uvodni etapi osvojil 24., Mezgec pa 32. mesto. Govekar je v generalni razvrstitvi na 27., Mezgec pa na 35. mestu (oba +0:10).

V torek bo na sporedu druga etapa med krajema Miedzyzdroje in Szczecin v dolžini 151 km.

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