"Morda že pogledujem proti Cavendishu," je po novi epski predstavi na Dirki po Franciji priznal Tadej Pogačar. Z zmago v 14. etapi je prišel do 25. etapnega slavja na Touru, se na četrtem mestu večne lestvice izenačil z Andrejem Leducqom in se še bolj približal trojici pred seboj. Pred njim so le še Bernard Hinault, Eddy Merckx in rekorder Mark Cavendish, do katerega ga loči deset zmag. V skupnem seštevku se je Pogi z novo bravuro še bolj utrdil na prvem mestu, hkrati pa izpostavlja, da že v nedeljo sledi nov naporen dan, ki bi znal biti za njegovo ekipo težak.

Nova gorska etapa, nova simfonija v režiji Tadeja Pogačarja, ki je na zaključnem vzponu 14. etape Dirke po Franciji silovito napadel, se otresel Jonasa Vingegaarda in sam prikolesaril do nove velike zmage.

Slovenski šampion je v cilj na Marksteinu prišel 38 sekund pred moštvenim kolegom Isaacom del Torom in Paulom Seixasom, Vingegaard pa je na koncu zaostal 44 sekund.

"Moram omeniti vse navijače, ki so prišli ob progo. Nepozabno je bilo videti takšno množico na vzponih. Česa takega še nisem videl," je Pogačar povedal za Eurosport. "Vsi kolesarji imamo spoštovanje drug do drugega. Prikazali smo dober šov. Lepo je videti takšno dirkanje."

Isaac Del Toro se je v zaključku vrnil in nato v šprintu premagal Seixasa in Vingegaarda. Foto: Reuters

Nato je podrobneje opisal tudi odločilni napad: "Vedel sem, da Isaac ni bil ravno stoodstoten. Čakal sem do zadnjih dveh kilometrov, če bo prišlo do kakšnega premika. Decathlon in Jonas so narekovali res hud tempo, kolesarji pa so začeli odpadati. Nato sem se dva kilometra pod vrhom odločil za napad. Imel sem dobre občutke, bil je popoln dan. To etapo smo označili že na začetku Toura, zelo dobro jo poznam in na ta del imam lepe spomine."

Pogi je namreč pred tremi leti tu že slavil zmago, pred njim pa se je na zaključnem vzponu dobro znašla tudi njegova partnerka Urška Žigart na ženski različici Dirke po Franciji.

Z novo izjemno predstavo je še povečal prednost v skupnem seštevku. Njegov najbližji zasledovalec Vingegaard zdaj zaostaja že 4:30.

"Vsaka sekunda je dobrodošla. Zelo sem vesel zmage in tega, da smo še povečali prednost," je bil zadovoljen nosilec rumene majice tudi v pogovoru za RTV Slovenija.

Do velikega rekorda Cavendisha ga loči še deset zmag

Za Pogačarja je bila to že 25. etapna zmaga na Dirki po Franciji. S tem se je na četrtem mestu večne lestvice izenačil s Francozom Andrejem Leducqom. Pred njima so Bernard Hinault z 28, Eddy Merckx s 34 in Mark Cavendish z rekordnimi 35 etapnimi zmagami.

Tadej Pogačar se veseli čertrte etape na letošnjem Touru in 25. skupne na dirki vseh dirk. Foto: Reuters

"Vsaka zmaga je nekaj posebnega. Vsak si želi vsaj enkrat zmagati na Touru, jaz pa sem danes slavil že 25. zmago. Nimam se nad čim pritoževati. Vsake se veselim enako. Morda že pogledujem proti Cavendishu," je z nasmehom dejal Pogačar.

Ob tem je spomnil tudi na anekdoto iz preteklosti: Cavendish mu je ob svojem slovesu, malo za šalo in malo zares, dejal, naj nikar ne izboljša njegovega rekorda.

Do Britančeve letvice mu manjka še deset zmag. Čeprav je razlika še vedno velika, Pogačar pri 27 letih ne skriva, da ga dosežek rekorderja po številu etapnih zmag na Touru že mika.

Prednost pred Vingegaardom narasla na 4:30

Pogačarjeva zmaga ni bila pomembna le zaradi večne lestvice, ampak tudi zaradi boja za skupno zmago. Na dan, ko je znova napadel v gorah, je prednost pred Vingegaardom povečal na štiri minute in pol.

Prav zato slovenski šampion poudarja, da želi izkoristiti dneve, ko ima dobre noge. Tour je še vedno dolg, a po 14. etapi je njegova pozicija v rumeni majici še trdnejša.

UAE lahko jutri igra tudi na del Tora

Časa za daljše proslavljanje ne bo. Kolesarje v nedeljo čaka nova zahtevna gorska etapa od Champagnola do ciljnega vzpona na Plateau de Solaison. Dolga bo 183,9 kilometra, na trasi pa jih čaka skoraj štiri tisoč višinskih metrov.

Mladi Francoz Paul Seixas na prvem Grand Touru navdušuje. Foto: Reuters

"Jutrišnja etapa bo zelo težka, hkrati pa jo bo nekoliko težje nadzorovati, vsaj za nas. Bomo videli, kako se bodo fantje počutili po današnjem dnevu. Morda bomo poskusili z Isaacom, ki je na tem klancu že zmagal. Upamo na lep dan," je še povedal Pogačar.

Isaac del Toro je na Plateau de Solaison zmagal že junija na Dirki Tour Auvergne - Rhône-Alpes (nekdanji Kriterij po Dofineji), zato bi lahko UAE Team Emirates XRG v nedeljo odigral tudi na Mehičanovo karto.