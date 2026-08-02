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Avtorji:
S. K., STA

Nedelja,
2. 8. 2026,
14.50

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Natisni članek
Luka Mezgec Dirka po Poljski

Nedelja, 2. 8. 2026, 14.50

1 ura, 22 minut

Luka Mezgec

Luka Mezgec po zlomu reber pripravljen na zaključek sezone in kariere

Avtorji:
S. K., STA

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Luka Mezgec | Luka Mezgec je v petek na kriteriju Tadeja Pogačarja pridno zbiral točke na sprintih in na koncu zasedel tretje mesto. | Foto Luka Kotnik

Luka Mezgec je v petek na kriteriju Tadeja Pogačarja pridno zbiral točke na sprintih in na koncu zasedel tretje mesto.

Foto: Luka Kotnik

Slovenski kolesar Luka Mezgec, član avstralske ekipe Jayco-AlUla, se z nastopom na Dirki po Poljski vrača v kolesarsko karavano skoraj pet mesecev po padcu na enodnevni dirki Scheldeprijs, v katerem je utrpel zlom treh reber in predrtje pljuč. Osemintridesetletni Kranjčan sicer namerava konec sezone zaključiti poklicno kariero.

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Specialist za sprinte bo tekmoval na dirki po Poljski, ki bo potekala od ponedeljka do nedelje. "Na dirki bom dobil več odgovorov glede fizičnega stanja. Toda višinske priprave so bile precej uspešne. Na njih sem se dobro počutil, še posebej zadnji teden," je ob robu kolesarskega dogodka Pogi challenge v Komendi za slovenske medije povedal Mezgec. 

"Zaenkrat je vse super"

Že na petkovem kriteriju Tadeja Pogačarja je s tretjim mestom dobil potrditev, da je znova pripravljen na največje napore. "Zaenkrat je vse super. Tudi, če mi pol litra manjka pri vdihu, bom še ta dva meseca preživel, v penziji pa jih ne bom potreboval," je o fizični pripravljenosti tik pred odhodom v kolesarski pokoj dodal Mezgec.

Kranjčan se je poškodoval 9. aprila, ko je v zadnjih kilometrih enodnevne dirke, ki poteka na Nizozemskem in v Belgiji, padel na hrbet in pri tem utrpel zlom treh reber in pnevmotoraks.

Veseli se EP na domačih cestah

Slovenski veteran, ki je leta 2014 postal prvi Slovenec z etapno zmago na dirki po Italiji, se ob koncu kariere veseli nastopa še na evropskem prvenstvu v Sloveniji. "Veselim se tega dogodka, ki bo poklon tej generaciji slovenskih kolesarjev. Sama trasa mi je pisana na kožo, po teh cestah sem namreč v mladosti začel trenirati. Da se bo zdaj tako močna dirka odvijala po njih, bo predstavljalo lep zaključek kariere," je ob predstavitvi trase EP pred časom povedal Mezgec.

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