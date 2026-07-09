Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
9. 7. 2026,
19.35

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Franciji Tour de France Tour de France kolesarstvo

Četrtek, 9. 7. 2026, 19.35

30 minut

Danec še vedno verjame

Jonas Vingegaard: Razočaran sem, moram biti, a boj še ni končan

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard pravi, da še ni vrgel puške v koruzo. | Foto Reuters

Jonas Vingegaard pravi, da še ni vrgel puške v koruzo.

Foto: Reuters

"Zagotovo sem razočaran. Moram biti, a takšno je življenje in tega ne morem spremeniti. Še vedno verjamem vase. Še vedno verjamem, da bodo moje noge skozi dirko postajale močnejše, zato boj še ni končan," je po šesti etapi Dirke po Franciji, na kateri je za novim vodilnim v seštevku Tadejem Pogačarjem zaostal 2:42, dejal Jonas Vingegaard.

Tadej Pogačar
Sportal Nova veličastna predstava Pogačarja: rumena majica in rekord Tourmaleta
Tadej Pogačar
Sportal Pogačar presenetil po veliki zmagi: Raje bi videl, da je on v rumeni majici

Danski zvezdnik Jonas Vingegaard po 186,2 kilometra dolgi šesti etapi, ki je kolesarje peljala od Pauja do vzpona Gavarnie-Gedre, vmes pa postregla s slovitim vzponom na Tourmalet, priznava, da je razočaran nad razpletom, a poudaril, da še vedno verjame v skupno zmago na dirki vseh dirk.

Kolesarska številka ena Tadej Pogačar je napadel nekje 43 kilometrov pred ciljem, slediti mu ni mogel več nihče. Slovenski as je bil v cilju že dve minuti in 42 sekund, ko je ciljno črto kot drugi prečkal Vingegaard, s katerim sta imela pred začetkom etape isti čas.

Težek dan, a tudi tak pride

"To je bil zelo težak dan. Seveda ni bil takšen, kot sem si ga želel, ampak včasih se pač tako zgodi. Na Tourmaletu so močno napadli, jaz pa jim nisem mogel slediti in moral sem se zadovoljiti s svojim tempom, na vrhu pa nisem bil tako daleč. A takšen spust ni ravno po mojem okusu," je za TNT Sports dejal član Visma | Lease a Bike, ki je na spustu s Tourmaleta še dodatno zaostal za Pogačarjem.

"Še vedno verjamem vase. Še vedno verjamem, da bodo moje noge skozi dirko postajale močnejše, zato boj še ni končan." | Foto: Guliverimage "Še vedno verjamem vase. Še vedno verjamem, da bodo moje noge skozi dirko postajale močnejše, zato boj še ni končan." Foto: Guliverimage

"Še vedno verjamem vase"

Danes je dodal, da mu ni uspelo prikazati svoje najboljše predstave, da se tudi to zgodi, da pa nikakor ne bo vrgel puške v koruzo. "Zagotovo sem razočaran. Moram biti, a takšno je življenje in tega ne morem spremeniti. Še vedno verjamem vase. Še vedno verjamem, da bodo moje noge skozi dirko postajale močnejše, zato boj še ni končan," je odločen 29-letnik.

Torstein Traen
Sportal Kako resno jo je skupil Norvežan, ki je predal rumeno majico? #videovideo

Pogačar ima v seštevku dirke po šestih etapah 2:42 prednosti pred drugim Vingegaardom, sledijo Isaac del Toro (3:27), Remco Evenepoel (3:30), Juan Ayuso (3:34) ...

Zdaj sledita etapi, na katerih je v ospredju pričakovati sprinterje, v petek jih čaka 175-kilometrska etapa od Hegetmauja do Bordeauxa.

Skupni vrstni red (6/21):

  1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)         21:11:57
  2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike)           + 2:42
  3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates - XRG)            3:27
  4. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe)         3:30
  5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek)                            3:34
  6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM)                   3:55
  7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe)        4:00
  8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious)               4:21
  9. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek)                     4:57
 10. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek)                         7:10
...
114. Jan Tratnik (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe)          1:22:42
121. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius)              1:24:18
...

Vir: STA
 
Primož Roglič
Sportal Kaj čaka Primoža Rogliča? Tako razmišlja njegov nekdanji trener.
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Franciji Tour de France Tour de France kolesarstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.