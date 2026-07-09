"Zagotovo sem razočaran. Moram biti, a takšno je življenje in tega ne morem spremeniti. Še vedno verjamem vase. Še vedno verjamem, da bodo moje noge skozi dirko postajale močnejše, zato boj še ni končan," je po šesti etapi Dirke po Franciji, na kateri je za novim vodilnim v seštevku Tadejem Pogačarjem zaostal 2:42, dejal Jonas Vingegaard.

Danski zvezdnik Jonas Vingegaard po 186,2 kilometra dolgi šesti etapi, ki je kolesarje peljala od Pauja do vzpona Gavarnie-Gedre, vmes pa postregla s slovitim vzponom na Tourmalet, priznava, da je razočaran nad razpletom, a poudaril, da še vedno verjame v skupno zmago na dirki vseh dirk.

Kolesarska številka ena Tadej Pogačar je napadel nekje 43 kilometrov pred ciljem, slediti mu ni mogel več nihče. Slovenski as je bil v cilju že dve minuti in 42 sekund, ko je ciljno črto kot drugi prečkal Vingegaard, s katerim sta imela pred začetkom etape isti čas.

Težek dan, a tudi tak pride

"To je bil zelo težak dan. Seveda ni bil takšen, kot sem si ga želel, ampak včasih se pač tako zgodi. Na Tourmaletu so močno napadli, jaz pa jim nisem mogel slediti in moral sem se zadovoljiti s svojim tempom, na vrhu pa nisem bil tako daleč. A takšen spust ni ravno po mojem okusu," je za TNT Sports dejal član Visma | Lease a Bike, ki je na spustu s Tourmaleta še dodatno zaostal za Pogačarjem.

"Še vedno verjamem vase. Še vedno verjamem, da bodo moje noge skozi dirko postajale močnejše, zato boj še ni končan." Foto: Guliverimage

"Še vedno verjamem vase"

Danes je dodal, da mu ni uspelo prikazati svoje najboljše predstave, da se tudi to zgodi, da pa nikakor ne bo vrgel puške v koruzo. "Zagotovo sem razočaran. Moram biti, a takšno je življenje in tega ne morem spremeniti. Še vedno verjamem vase. Še vedno verjamem, da bodo moje noge skozi dirko postajale močnejše, zato boj še ni končan," je odločen 29-letnik.

Pogačar ima v seštevku dirke po šestih etapah 2:42 prednosti pred drugim Vingegaardom, sledijo Isaac del Toro (3:27), Remco Evenepoel (3:30), Juan Ayuso (3:34) ...

Zdaj sledita etapi, na katerih je v ospredju pričakovati sprinterje, v petek jih čaka 175-kilometrska etapa od Hegetmauja do Bordeauxa.