Kakšna bo prihodnost Primoža Rogliča?

"Primož potrebuje še kakšen izziv, da ga žene naprej. Kakšen nov delodajalec, ki stvari vidi podobno," nam je o novici, da Primož Roglič po sezoni 2026 zapušča ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe, vendar še namerava vztrajati med kolesarskimi profesionalci, povedal Zasavčev nekdanji trener Boštjan Mervar. Prepričan je, da je lahko Roglič kljub zrelim 36 letom še vedno lahko velika pridobitev za marsikatero ekipo svetovne serije.

"To zame ni senzacionalna novica, Primož je to že nakazoval in o tem se je veliko govorilo že, ko je Red Bull v svoje vrste privabil Remca (Evenepoela, op. p.) in ko se je povzdignil mladi Lipowitz (Florian, op. p.)," je po prvi javni potrditvi govoric, da se slovenskemu kolesarskemu šampionu Primožu Rogliču izteka čas v ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe, povedal Boštjan Mervar, človek, ki je nad nekdanjim smučarskim skakalcem bdel kot trener novomeškega kluba Adria Mobil, v katerem se je Roglič pred več kot desetletjem dokončno prelevil v kolesarskega profesionalca.

Roglič se je iz novomeške ekipe nato podal v svetovno serijo in osem let dirkal za nizozemsko ekipo, ki se danes imenuje Visma | Lease a Bike, leta 2024 pa senzacionalno prestopil k nemški BORI - hansgrohe, ki se je nato okrepila z novim sponzorjem Red Bullom. S to ekipo je leta 2024 še četrtič osvojil špansko Vuelto in letos bo kot član Rdečih bikov na španski pentlji napadel še rekordni peti naslov (zdaj si na večni lestvici prvo mesto deli s špansko legendo Robertom Herasom), je potrdil šef nemško-avstrijske ekipe Ralph Denk.

"Primož potrebuje še kakšen izziv, da ga žene naprej"

Boštjan Mervar je že leta 2023 opozarjal, da bi bila najboljša ekipa za Rogliča Ineos Grenadiers. Foto: Vid Ponikvar Leta 2024 je Roglič zmagal še na Kriteriju po Dofineji, lani pa na Dirki po Kataloniji, v zadnjem času pa je sodelovanje z Red Bull - BORO - hansgrohe malce izzvenelo. "Primož verjetno potrebuje neko motivacijo, da ga žene naprej. Če ni v prvem planu, je najbrž nima. Z glavo moraš biti povsem pri stvari, začrtane moraš imeti neke jasne cilje in le tako potem telo lahko sledi glavi," je na neskladje ciljev med Rogličem in ekipo namignil Mervar in dodal: "Primož potrebuje še kakšen izziv, da ga žene naprej. Kakšen nov delodajalec, ki stvari vidi podobno."

Kje bo nadaljeval kariero?

In kje misli, da bi njegov nekdanji varovanec lahko nadaljeval kariero? "Tudi približno ne vem," pravi, a se brž popravi: "No, prebral sem izjavo Milana Eržena (šef ekipe Bahrain - Victorious, op. p.), ki pravi, da nimajo dovolj denarja, ampak jaz te možnosti vseeno ne izključujem. Primož je vendarle takšno ime, da bi bil za takšno ekipo lahko velika reklama. Niti ne gre za vprašanje rezultatov, temveč so tu še druge stvari v ozadju, kot je prodaja dresov, pa splošno zanimanje za ekipo in podobno."

"Moje mnenje poznate, saj o tem govorim že nekaj let"

Priznani britanski kolesarski novinar Daniel Benson, ki je včeraj objavil Denkovo potrditev o Rogličevem odhodu iz ekipe Red Bull, je kot mogoča nova delodajalca slovenskega veterana izključil tudi ekipi NSN in Movistar. O tem, kje bo pristal Roglič, bo do konca leta zagotovo še veliko govora, Mervar pa je že pred tremi leti izpostavljal ekipo, ki bi bila po njegovem mnenju idealna za Kisovčana. "Moje mnenje poznate, saj o tem govorim že nekaj let. Če bi se tedaj odločil za ta prestop, morda zdaj ne bi bil v takšni situaciji, v kateri se je znašel. Zame je še vedno ekipa, ki ima cilje in strategijo najbolj na pravem mestu, Ineos. Zdaj špekuliram, ampak če bi se Primož po Vismi odločil za Ineos, zdaj ne bi bil v tem položaju."

Bo Vuelta Rogličeva avdicija?

Toda želje so eno, realnost pa nekaj drugega. Zanimivo bo videti, kaj se bo dogajalo. Morda ima Roglič oziroma njegov agent že sklenjen kakšen načelen dogovor, morda je t. i. prost igralec, če si sposodimo izraz iz košarkarskega sveta. V tem primeru bo Vuelta (od 22. avgusta do 13. septembra) zanj pomembna avdicija. Dober rezultat na španski pentlji bi bil za Rogliča imenitna reklama, Mervar pa meni, da je kolesar takšnega kova vsekakor lahko velika pridobitev za domala vsako ekipo svetovne serije.

Na Vuelti bo letos napadel rekordno peto zmago. Bo Dirka po Španiji za veterana tudi avdicija? Foto: Guliverimage

"Primož nas še vedno lahko preseneti"

"Zagotovo je v igri veliko ekip. Le katera pro tour ekipa si ne bi želela na Tour priti s Primožem? Tudi če zmagati ne more, je uvrstitev med najboljše tri čisto realen cilj. Zakaj pa ne? Res se mu mora vse poklopiti, ampak tretje mesto je mogoče in tudi to je zelo dober rezultat. Marsikatera ekipa sploh še ni imela kolesarja na stopničkah na Touru. Mislim, da so mu vrata odprta v več ekipah," razmišlja Mervar.

Boj za zmago na Dirki po Franciji, nekaj, kar je Roglič sam izpostavil kot veliko poslednjo željo, bo nadvse težak, priznava naš sogovornik, saj se, ko na dirkah nastopa Tadej Pogačar, vsi preostali borijo le še za drugo mesto. "K sreči je Tadej Slovenec in lahko vsi skupaj uživamo v tem, kar prikazuje," pravi Mervar ter dodaja: "Vseeno jaz še nisem obupal nad Primožem. Glede na njegovo športno zgodovino menim, da nas lahko še vedno preseneti s kakšnim zelo dobrim rezultatom. Bomo videli."

Tako drag, kot je bil leta 2023, ne bo

Čeprav so v Bahrainu kot morebitno oviro izpostavili pomanjkanje denarja, pa je dejstvo, da Roglič na trgu ne bo več tako zelo drag, kot je bil leta 2023, ko je zapuščal Vismo. "Če ne drugega že samo zaradi let," meni Mervar, pomembni so predvsem jasni cilji in skupna vizija, še poudarja: "Mislim, da mora biti želja obojestranska. Tudi nova ekipa bo morala imeti zelo jasne cilje, s kolesarji, ki mu bodo v oporo. Je pa Primoža lepo imeti v ekipi, je prijetna oseba in ne kot kakšni konfliktni zvezdniki. Če kdo vidi to v Primožu, je mogoče narediti še kakšno lepo zgodbo z njim."

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