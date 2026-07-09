Pogačar presenetil po veliki zmagi: Raje bi videl, da je on v rumeni majici

Tadej Pogačar je z odliko opravil s prvo veliko gorsko etapo letošnjega Toura. Slovenski kolesarski as je napadel nekaj kilometrov pod vrhom mitskega Tourmaleta, pobegnil tudi Jonasu Vingegaardu, nato pa do cilja le še povečeval prednost. Etape se je veselila celotna ekipa, pravi Pogačar, ki vseeno ni bil posebej vesel vrnitve v rumeno majico. Vingegaard mu medtem sporoča, da boja še ni konec.

V veliki meri je bilo pričakovano, v skladu z napovedovano strategijo ekipe UAE Team Emirates XRG. Kljub temu tekmeci niso imeli pravega odgovora na prvi odločen pospešek Tadeja Pogačarja. Ko se je približno 43 kilometrov pred ciljem s čela glavnine umaknil Adam Yates in je Slovenec v družbi Isaaca Del Tora suvereno ustvaril nekaj metrov razlike do zasledovalcev, je hitro postalo jasno, da bi utegnili v preostanku etape spremljati že viden scenarij.

Pol minute je znašala prednost pred Jonasom Vingegaardom na vrhu Tourmaleta, več kot podvojila pa se je na 20-kilometrskem spustu z dvatisočaka. Danec je trpel, svoj maksimum je v zadnjih kilometrih dal tudi Pogačar, na koncu pa je zadostovalo za razliko 2 minut in 40 sekund. Jonas Vingegaard na Tourmaletu tokrat ni imel odgovora na napad Pogačarja. Foto: Guliverimage

"To je bil težek dan, ni šlo tako, kot bi si želel, a tako pač je. Imeli so prednost na Tourmaletu, nisem mogel slediti. Moral sem nadaljevati v svojem tempu, na vrhu nisem bil daleč, a takšen spust ni ravno teren zame," je v cilju priznal izčrpani Vingegaard. Kljub težavam je ohranil prednost pred skupino osmih zasledovalcev na čelu z Remcom Evenepoelom.

"Seveda sem danes razočaran, moram biti. Ampak to je življenje, tega ne moremo spremeniti. Še vedno verjamem vase, skozi dirko bodo moje noge postajale močnejše, boj še ni končan," sporočilo Pogačarju pošilja zmagovalec letošnje Dirke po Italiji.

Upam, da bo nadaljeval z dirko

Pogačar je z mitskim Tourmaletom opravil v rekordnem času. Prejšnji rekord sta z Vingegaardom postavila pred tremi leti, ko sta sicer oba ostala brez etapne zmage. Prav v leto 2023 se je med novo epsko vožnjo v mislih vračal Slovenec.

"Rekel bi, da je ta zmaga med petimi najljubšimi. Spomini so se vrnili k Tourmaletu 2023, ko me je mučila poškodba zapestja. V zaključku etape so se moji misli vračale tja, vsekakor je to posebna zmaga zame," pravi Pogačar.

Mauro Gianetti, direktor ekipe UAE Team Emirates, je dal vedeti, da je ekipa v popolnosti izpeljala zastavljen načrt. Kolegom se je za opravljeno delo, kot je v njegovi navadi, iskreno zahvalil tudi Pogačar.

Pogačar in Del Toro v cilju nista skrivala dobre volje:

Stage win, selfie, warm-down ✅



Pogačar and Isaac del Toro spin the legs after their record-breaking ascent of the Col du Tourmalet! 📸 pic.twitter.com/hC3xhIL0cc — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 9, 2026

"Včeraj je bilo že na avtobusu čutiti vznemirjenje pred današnjo etapo. Ko sem se danes zjutraj zbudil, sem bil zelo neučakan, veselil sem se. Vedel sem, da se veselijo tudi drugi in da bo to dober dan. Od začetka smo se držali našega načrta, naša miselnost je bila, da nimamo česa izgubiti. Če bi pregoreli, bi pregoreli, a nam je na koncu uspelo. Zelo sem ponosen na vse, danes smo uspeli izključno zaradi izjemnega timskega dela," po drugi etapni zmagi na letošnjem Touru pravi slovenski šampion.

V skupnem seštevku ima zdaj 2 minuti in 42 sekund prednosti pred Vingegaardom, na tretjem mestu je Del Toro, ki zaostaja za 3 minute in 27 sekund. Pogačar bi kljub vsemu raje videl, da bi rumena majica ostala na ramenih Torsteina Træena.

"Nisem razmišljal o prednosti, mislil sem si, kar bo, pa bo. V mojih mislih je bilo le to, da do ciljne črte dajem svoj maksimum. Rumena majica ni bila moja želja, zdaj sem slišal, da je Traeen grdo padel na spustu s Tourmaleta. Gre za nevaren spust, sploh če narobe oceniš zavoj. Upam, da je z njim vse v najlepšem redu. Raje bi videl, da je on v rumeni majici. Upam, da bo lahko nadaljeval z dirko," je zaključil Pogačar.

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