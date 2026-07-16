Pomemben nasvet za vse, ki uporabljajo računalnike z operacijskim sistemom Windows (in to smo skoraj vsi)

Najnovejša redna mesečna posodobitev Patch Tuesday odpravlja kar 570 varnostnih ranljivosti operacijskega sistema Windows, kar je veliko več kot kadarkoli doslej. Če svojih računalnikov že ne posodabljate redno, si ta popravek čim prej namestite.

V tem obsežnem naboru varnostnih pomanjkljivosti so tudi tri ranljivosti ničtega dne (zero-day vulnerability, varnostna napaka v programski opremi, za katero razvijalec še nima pripravljenega popravka, napadalci pa jo lahko že izkoriščajo), za dve pa imajo pri Microsoftu podatke, da so ju koristili v dejanskih napadih: ena zadeva Microsoftovo tehnologijo za upravljanje omrežnih uporabnikov, vsebin in dostopov Active Directory, druga pa platformo Microsoft SharePoint, ki skrbi za shranjevanje, urejanje, izmenjavo in upravljanje dokumentov ter informacij v organizacijah.

Tarča je lahko vsak in povsod

Iz teh dveh že izkoriščenih ranljivosti je razvidno, da so privlačne tarče za kibernetske nepridiprave predvsem podjetja in organizacije, a tudi posamezniki nis(m)o imuni na njihove apetite. Tretja, do zdaj menda neizkoriščena ranljivost ničtega dni pa lahko prizadene tudi posameznike.

Strokovnjaki svetujejo namestitev programskih popravkov in nadgradenj takoj po njihovi objavi (fotografija je simbolična). Foto: Shutterstock

Nanaša se na šifriranje diska BitLocker, pri katerem bi lahko oseba s fizičnim dostopom do računalnika obšla zaščito in dostopala do podatkov na šifriranem disku. Takšno tveganje je posebej pomembno pri izgubljenih ali ukradenih prenosnikih ter napravah, ki jih uporablja več ljudi.

Zakaj toliko? Dobra novica – in slaba novica

Brez dvoma so julijski popravki operacijskega sistema Windows v večletnem obdobju – toda zakaj je ta mesec pomanjkljivosti veliko, veliko več kot v prejšnjih mesecih? Za primerjavo, junija jih je bilo 206, aprila 164, marca pa komaj okrog 50.

Dobra novica je, da operacijski sistem Windows ni kar naenkrat postal bolj tvegan. Tako velik skok pojasnjuje uporaba naprednih orodij umetne inteligence za samodejno iskanje varnostnih pomanjkljivosti. Interni sistem z imenom MDASH (Multi-model Agentic Scanning Harness) hitreje prepozna dejanske ranljivosti, zmanjša število lažnih alarmov in varnostnim inženirjem bistveno skrajša čas do priprave popravkov, predvsem pa omogoča odkrivanje več napak kot doslej, še preden jih izkoristijo napadalci, pojasnjujejo pri Microsoftu.

Pri vseh napravah je sprotno posodabljanje in nadgrajevanje operacijskega sistema in vdelane programske opreme velik korak do zagotavljanja večje kibernetske varnosti (fotografija je simbolična). Foto: Shutterstock

Umetna inteligenca pomaga dobrim fantom, a lahko koristi tudi napadalcem

Toda avtomatizirana orodja za iskanje ranljivosti niso dostopna le razvijalcem programske opreme, temveč tudi kibernetskim kriminalcem, ki z njimi prav tako poskušajo ohraniti korak prednosti, a za svoje zlovešče namene.

Ravno zato lahko pričakujemo, da bo dirka med dobronamernimi in zlonamernimi še neizprosnejša, kar bo brez dvoma prineslo večje število odkritih ranljivosti, posledično pa bo število varnostnih posodobitev v prihodnjih letih še naraščalo. Zato bo tudi za končne uporabnike še veliko pomembneje, da sproti in dosledno skrbijo za posodobitve in nadgradnje operacijskega sistema Windows ter tudi drugih operacijskih sistemov na drugih napravah.

Zakaj posodobitev namestiti takoj

Med 570 odkritimi pomanjkljivostmi je skupaj s temi tremi ranljivostmi ničtega dni kar 64 kritičnih pomanjkljivosti, kar tehtno upraviči takojšnjo namestitev popravka. Večini uporabnikov se bo posodobitev prenesla in namestila samodejno, potreben pa bo le ponovni zagon računalnika. Posodobitve so na voljo predvsem za Windows 11, uporabniki sistema Windows 10 pa jih lahko prejemajo v okviru programa razširjenih varnostnih posodobitev (ESU).

Večini uporabnikov se posodobitve namestijo samodejno, potreben je le vnovični zagon računalnika (fotografija je simbolična in iz namestitve enega izmed prejšnjih paketov Microsoftovih popravkov). Foto: Shutterstock

Izjema so le nekateri prenosni računalniki proizvajalca Dell s procesorji Intel, saj bi pri njih ta paket popravkov lahko povzročil nepričakovane izklope, slabše delovanje, višje temperature in hitrejše praznjenje akumulatorja – zanje že razvijajo poseben paket, ki bo predvideno na voljo v prihodnjih dneh.

Več kot zgolj nepogrešljivi popravki

Julijska posodobitev ne odpravlja le varnostnih težav, temveč prinaša tudi nadgradnje in izboljšave. Raziskovalec datotek (File Explorer) naj bi deloval hitreje in zanesljiveje, predvsem pri delu z navideznimi diski. Izboljšano je tudi povezovanje naprav Bluetooth, hitrejše naj bi bilo seznanjanje z Applovimi slušalkami AirPods, zanesljivejše pa delovanje mikrofona pri slušalkah Beats Studio Pro.

Microsoft je med drugim posodobil tudi nameščanje tiskalnikov in uporabnikom omogočil natančnejši nadzor nad začasnim prelaganjem prihodnjih posodobitev.