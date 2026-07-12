Philipsen besen po novem razočaranju na Touru: posnetek razkriva vse #video

V osmi etapi Dirke po Franciji je bilo za zmago Jasperja Philipsena pripravljeno skoraj vse, le zaključek se znova ni izšel po njegovih željah. Ekipa Alpecin-Premier Tech mu je še drugi dan zapored pripravila odličen položaj za sprint, a je Belgijec priložnost tudi tokrat zapravil. Po etapi je bil besen kot ris in ni stopil pred novinarje, njegovo jezo pa razkriva tudi posnetek, ki je zaokrožil po spletu.

Mathieu van der Poel je svojega moštvenega kolega Jasperja Philipsena v zaključek osme etape pripeljal natanko po načrtu, vendar je Belgijec predolgo čakal z začetkom sprinta in v Bergeracu osvojil četrto mesto.

Dan prej je v Bordeauxu sprint odprl prezgodaj, tokrat pa je storil ravno nasprotno. Druge zaporedne etapne zmage se je veselil Tim Merlier, v Philipsenovi ekipi pa so se po novem razočaranju tolažili z dejstvom, da sprinterski vlak deluje, pozicioniranje je pravo in da manjka le še uspešen zaključek.

VIDEO: Jasper Philipsen po novi zamujeni priložnosti ni skrival razočaranja:

Jasper Philipsen 🇧🇪 très frustré à l'arrivée qui balance son vélo au mécano... 👀😬💥#TDF2026pic.twitter.com/n7OGjNtZfy — Cyclisme Belge 🇧🇪 (@LeCyclismebelge) July 11, 2026

Philipsen se po prihodu v cilj izognil medijskim obveznostim, zato je nov spodrsljaj pojasnjeval vodja ekipe Christophe Roodhooft. "Mislim, da smo znova vse naredili prav," je povedal za Sporzo. "Mathieu je bil zelo dolgo na čelu, res zelo dolgo. Danes morda celo predolgo."

Van der Poel je Philipsena varno popeljal skozi zadnji ovinek in na čelu vztrajal približno do 150 metrov pred ciljem. Belgijcu je s tem pripravil odlično izhodišče, a je ta po Roodhooftovem mnenju predolgo okleval, tekmeci pa so se mu lahko približali iz ozadja.

"S tem je kolesarjem, ki so prihajali od zadaj, ponudil prostor, da so se vrnili v igro. Jasper je sprint začel prepozno. Včeraj prezgodaj, danes prepozno," je ocenil Roodhooft.

Razočaranja ni mogel povsem skriti, a je skušal položaj vseeno postaviti v širši okvir. "Ne bomo si zaradi tega kvarili vzdušja. To ne bi imelo nobenega smisla. Morda pa gre v tretje rado?"

Vse je bilo brezhibno, manjkal je le še zaključek

Tudi Van der Poel je bil prepričan, da je bilo delo ekipe pred sprintom skoraj brezhibno. Po njegovem mnenju je bil sprinterski vlak celo boljši kot dan prej. "Po mojem je bil današnji sprinterski vlak morda še boljši kot včerajšnji. Mislim, da sem bil na čelu vse do približno 150 metrov pred ciljem," je za NOS povedal Nizozemec.

Philipsenovega sprinta podrobneje ni mogel oceniti, saj je pred umikom porabil vse moči. "Moral sem iti povsem do konca, zato se nisem več oziral nazaj. Seveda smo si želeli več, vendar mislim, da smo znova vse naredili prav. Veliko več preprosto ne moremo storiti."

Pozitivni signali vseeno so

Kljub novemu porazu je bilo mogoče opaziti tudi nekaj spodbudnih znakov. Philipsen je dobil sprint glavnine na vmesnem cilju, kar je Roodhooft označil za njegov prvi zares dober vmesni sprint v tem tednu. "To je bilo prvič ta teden res dobro. Zato so vidni tudi pozitivni signali," je dejal.

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