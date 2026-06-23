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Avtor:
STA

Torek,
23. 6. 2026,
12.07

Osveženo pred

17 minut

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Jhonatan Narvaez UAE Team Emirates-XRG Tadej Pogačar Tadej Pogačar kolesarstvo

Torek, 23. 6. 2026, 12.07

17 minut

Do konca sezone 2029

Jhonatan Narvaez in UAE Team Emirates-XRG podaljšala sodelovanje

Avtor:
STA

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Jhonatan Narvaez | Jhonatan Narvaez bo pri emiratih ostal vse do konca sezone 2029. | Foto Guliverimage

Jhonatan Narvaez bo pri emiratih ostal vse do konca sezone 2029.

Foto: Guliverimage

Ekvadorski kolesar Jhonatan Narvaez je podaljšal pogodbo z ekipo UAE Team Emirates-XRG, za katero dirkata tudi Slovenca Tadej Pogačar in Domen Novak. Eden najpomembnejših Pogačarjevih pomočnikov bo pri emiratih ostal vse do konca sezone 2029, je potrdila najboljša ekipa zadnjih let.

Narvaez se je ekipi UAE pridružil pred začetkom sezone 2025, v tem času pa je postal eden pomembnejših Pogačarjevih pomočnikov na velikih dirkah, obenem pa je zasledoval tudi lastne cilje.

Nazadnje je bil 29-letnik del zasedbe, ki je Pogačarju pomagala do skupnega slavja na petdnevni dirki po Švici. Narvaez je tam po uspešnem pobegu dobil tretjo etapo, tri je dobil Pogačar, le ena pa je pripadla ostalim na dirki.

Narvaez je v sedanji ekipi dosegel osem od skupno 19 zmag v karieri. Na letošnji dirki po Italiji je osvojil tri etape, v skupnem seštevku pa je dobil lansko dirko po "deželi tam spodaj".

Narvaez bo po uspešnih nastopih na italijanski in švicarski pentlji izpustil dirko po Franciji ter se posvetil počitku in kasneje pripravam na zadnji del sezone.

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