Huda vročina, skrajšane dirke, pa slavje Nike Bobnar in Romana Ermakova

Slovenska državna kolesarska prvaka na cestni dirki sta v kategoriji elite Roman Ermakov (Bahrain - Victorious) in Nika Bobnar (Nexetis). Zaradi izjemne vročine je vodstvo tekmovanja v skladu s protokolom mednarodne zveze (UCI) za ekstremne razmere skrajšalo trasi v Gabrju, člani so tako odpeljali 143 kilometrov, članice 77. Bobnar ob odsotnosti poškodovane Urške Žigart ni imela prave konkurence in je naslovu državne prvakinje v vožnji na čas dodala še enega s cestne dirke, dobro pa se je odrezala tudi slovenska biatlonska reprezentantka Lena Repinc. Ermakov je med člani tekmece presenetil z dolgim napadom, drugi je bil njegov moštveni kolega Jakob Omrzel, tretji pa

"Bilo je zelo, zelo težko, zelo, zelo vroče, naš cilj v ekipi pa je bil, da ohranimo to majico državnega prvaka. Popolnoma vseeno nam je bilo, kdo zmaga, ampak uspelo je meni. Danes zjutraj si tega nisem upal niti predstavljati, saj sem šele nekaj mesecev Slovenec. Zdi se mi neverjetno in zdaj bom kolesaril s slovensko zastavo na majici," je za nacionalno televizijo povedal 21-letni naturalizirani Rus Roman Ermakov, ki je slovensko reprezentanco okrepil letos, je prišel do svoje največje zmage v karieri. Na državnem prvenstvu v Gabrju je z zgodnjim napadom presenetil tekmece, ki ga nato kljub trudu niso več uspeli ujeti. Majico državnega prvaka mu je predal moštveni kolega Jakob Omrzel, ki je danes zasedel drugo mesto.

Napadel je več kot sto kilometrov pred ciljem, o prednosti pa je bil obveščen samo po vsakem krogu, saj radijskih povezav na dirkah državnih prvenstev ni. "Ko je bila razlika dve minuti, sem pomislil, da bo to še zanimivo, ko pa je pred zadnjim narasla na tri, pa sem si rekel, gremo do cilja. Taktika je bila primerna, Jakobu kot našemu liderju ni bilo treba pritiskati," je še povedal nov slovenski državni prvak.

Bahrain - Victorious je na državno prvenstvo prišel z močno zasedbo, a je danes na startu manjkal Matej Mohorič, ki je zbolel. Primož Roglič in Domen Novak pomočnikov iz Red Bull - BORE - hansgrohe in UAE Emirates - XRG nista imela, zato sta sklenila nekakšno zavezništvo. "Z Domnom sva na startu rekla, da bova poskušala vleči, ampak je bil Roman prehiter, 'fejst' prehiter. V resnici sem imel v petek nekaj sreče," je v cilju v smehu povedal Roglič, ki se je moral danes zadovoljiti s četrtim mestom, v petek pa je osvojil naslov državnega prvaka v vožnji na čas, z lepo prednostjo prav pred Ermakovom.

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Bobnar do drugega naslova, biatlonka Repinc deseta

Vroč dan se je začel z dirko mlajših mladincev, naslov prvaka je osvojil Urban Hvastija (Pogi Team UAE Generali). V kategoriji mlajših mladink je slavila Maša Žalig (KK Tropovci) , med starejšimi mladinkami pa Eva Terpin (Pika Team by Mastercard).

Dirka starejših mladincev je bila zaradi vročine skrajšana za en krog, po 99 kilometrih dirkanja pa se je naslova državnega prvaka veselil Luka Arnolj (Factor Racing). Članice so se spopadle s 77 kilometri, brez prave konkurence je bila Nika Bobnar (Nexetis), ki je slavila že v petek v vožnji na čas, vseh sedem krogov pa sta odpeljali le še podprvakinja Nika Fajtar (Born to Win BTC City Ljubljana), ki je bila najboljša v konkurenci U 23, ter bronasta Tjaša Sušnik (RC ARBÖ-ASKÖ Rapso Knittelfeld).

"Danes je bila proga zelo težka, vremenske razmere so bila zahtevne, krog razgiban in brez ravnine. Zelo hitro se je skupina razbila in ostala sem z mladinci. Vedela sem, da se jih moram držati čim dlje in s svojim nastopom sem zelo zadovoljna. Moj cilj je bil uživati med dirko, vedela sem, da si moram zaupati, trenirala sem namreč dobro, in vedela sem, da če se prepustim, bom zagotovo dirkala dobro. Ta dres so cilj in sanje vsakogar in nosila ga bom z največjim ponosom," pa je za TV Slovenija povedala nova državna članska prvakinja.

Na ženski dirki elite je nastopila tudi slovenska biatlonska reprezentantka Lena Repinc, bila ujeta pred zadnjim krogom, s časom 2;14:16 pa je zasedla deseto mesto.

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DP Gabrje, izidi: Članice:

1. Nika Bobnar (Nexetis) 2;05:28

2. Nika Fajtar (Born to Win BTC City Ljubljana) + 9:44

3. Tjaša Sušnik (RC ARBÖ-ASKÖ Rapso Knittelfeld) 10:42

… Starejši mladinci:

1. Luka Arnolj (Factor Racing) 2;40:55

2. Nik Muiršec (KK Novo mesto) + 0:01

3. Miha Otoničar (Pogi Team UAE Generali) isti čas

… Starejše mladinke:

1. Eva Terpin (Pika Team by Mastercard) 1;23:27

2. Hana Jeromel (Perutnina Ptuj) + 6:19

3. Iva Colnar (Pika Team by Mastercard) 6:20

… Mlajši mladinci (U 17):

1. Urban Hvastija (Pogi Team UAE Generali) 1;51:32

2. Gal Klun (Pogi Team UAE Generali) isti čas

3. Žak Nedeljkovič (MebloJogi – Pro Concrete) + 1:15

… Mlajše mladinke (U 17):

1. Maša Žalig (KK Tropovci) 1;22:19

2. Brina Prevodnik (Pika Team by Mastercard) + 7:25

3. Kaja Adam (Perutnina Ptuj) + 7:26

DP Gabrje, potek dirke moški elite: Cilj: Roman Ermakov (Bahrain - Victorious) je slovenski državni prvak in bo zdaj eno leto na dirkah po svetu nosil poseben dres s slovensko trobojnico. Drugo mesto je danes zasedel branilec naslova Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious), tretji pa je bil Tilen Finkšt, ki je v zaključnem sprintu ugnal Rogliča in Govekarja. Foto: Aleš Fevžer 17:35: Kolesarji so v zadnjem krogu, Ermakov ima 3:13 prednosti pred Omrzelom, Roglič, Finkšt in Govekar bodo obračunali za končno tretje mesto. 17:27: Ermakovu sledijo le še Roglič, Finkšt, Govekar in Omrzel, ki se je celo nekoliko odlepil kolego. Novak je zaostal. Vodilni ima še več kot tri minute in pol prednosti. Foto: Aleš Fevžer 17:17: Ermakov je na poti k naslovi slovenskega prvaka, saj je peterica zasledovalcev popustila in zdaj zaostaja že tri minute in pol. Omrzel, Novak, Roglič, Finkšt in Govekar se bodo borili le še za preostali dve mesti na stopničkah. 17:00: Roman Ermakov je izgubil nekaj prednosti in se v zadnjih 33 kilometrov dirke podal z 1:44 prednosti pred Domnom Novakom, Tilnom Finštom, Jakobom Omrzelom, Primožem Rogličem in Matevžem Govekarjem, ki so še edini ostali v lovu za naturaliziranim Rusom. Prav na ciljni črti v Gabrju so siloviti krči ustavili Jako Primožiča. 16:45: Ermakov je še povečal prednost pred zasledovalci in ima štiri kroge (44 km) pred koncem dirke minuto in 57 sekund naskoka. 16:30: V boju za naslov državnega prvaka je ostala deseterica, Ermakov je v deveti krog zapeljal z 1:49 prednosti pred zasledovalci, Novakom, Govekarjem, Ravbarjem, Primožičem, Maroltom, Omrzelom, Žumrom, Finkštom in Rogličem. 16:11: Roman Ermakov ima zdaj 1:45 prednosti pred močno skupino zasledovalcev, v kateri je zdaj tudi Jaka Marolt, ob njem pa še Matic Žumer, Domen Novak, Jaka Primožič, Jakob Omrzel, Tilen Finkšt, Anže Ravbar, Primož Roglič in Matevž Govekar. Do cilja dirke je še 65 kilometrov, bori se še četverica, ki pa ima več kot deset minut zaostanka. Foto: Aleš Fevžer 16:00: V šestem krogu Ermakov Maroltu beži za 42 sekund, glavnina oziroma zdaj že močno razredčena skupina favoritov s Primožem Rogličem, Jakobom Omrzelom, Domnom Novakom in še nekaj kolesarji, je minuto in deset sekund za vodilnim. Že več kot šest minut zaostaja skupina z Mihaelom Štajnarjem, Nejcem Peterlinom, Miranom Kovačiče, Jonom Pritržnikom in Nejcem Čenčičem, deset minut za vodilnim pa vozijo še Nejc Komac, Gal Oblak, Žiga Hamun, Bastian Petrič, Jakob Šlibar, Taj Žagar, Enej Košir in Jakob Ahlin. Foto: Aleš Fevžer 15:45: Po petih krogih sta v ospredju Ermakov in Marolt, 25 sekund za njima pa je glavnina, ki jo vodil Domen Novak. Roglič se ves čas vozi v ospredju glavnine. Dirka se nadaljuje brez Žaka Eržena (Bahrain - Victorious) in še nekaj kolesarjev, ki so zapeljali v bokse. 15:30: V peti krog je prvi zapeljal Jaka Marolt (Factor Racing) s 45 sekundami prednosti pred Romanom Ermakovom (Bahrain – Victorious) in 54 sekundami pred Domnom Novakom (UAE Emirates – XRG), ki je na čelu glavnine. Takoj za njim vozi Primož Roglič (Red Bul- - BORA – hansgrohe). Ostopil je še Gašper Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana). Foto: Aleš Fevžer 15:00: V četrti krog sta prva zapeljala Jaka Primožič (Hrinkow Advarics Cycleang) in Matevž Govekar (Bahrain – Vicrorious), sekundo za njima Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana), sedem sekund za vodilnim še Matic Žumer (Arbö Kärnten Feld am See), medtem ko je imela glavnina okoli 20 sekund zaostanka. Odstopili so že Vid Gaber, Bor Berlak, Timotej Bavec, Igor Prijatelj, Filip Ahlin, Žan Predojevič – Benda in Bor Berlak. Foto: Aleš Fevžer Start: Cestna dirka članov se je začela ob 14.15. Na startu ni bilo Mateja Mohoriča (Bahrain – Victorious), Erazma Valjavca (Soudal – Quick Step Devo Team), pa Vida Murna, Gregorja Matije Černeta, Marcela Skoka in Timoteja Banovca.

Indeks WGBT, ki pomeni izjemno tveganje za pregrevanje telesa Danes bodo v Novem mestu temperature dosegle 37 stopinj Celzija. Zaradi visoke vročine in nizke vlažnosti se pričakuje indeks WGBT (Wet-Bulb Globe Temperature) med 10. in 12. uro približno od 26 °C do 28 °C. Vrhunec vročine s temperaturo od 35 do 36 stopinj Celzija in vlažnostjo zraka 40 odstotkov bo med 13.00 in 17.00, ko lahko indeks WGBT doseže najvišje vrednosti med 31 °C in 33 °C, kar pomeni izjemno tveganje za pregrevanje telesa. V skladu s protokolom UCI za ekstremne razmere so podani pogoji za ukrepanje, ko indeks WBGT preseže vrednost 28.

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