Mohorič po grdem padcu že kuje načrte, tudi za nastop na Dirki po Sloveniji #video

Deveta etapa Dirke po Italiji je bila usodna za slovenskega kolesarja Mateja Mohoriča, ta je med enim od spustov grdo padel in pristal v bolnišnici. Že med potjo z reševalnim vozilom so mu pokazali posnetek padca, ki se je za Kranjčana na srečo končal brez težjih poškodb. Blažji pretres možganov ter nekaj odrgnin in udarnin je ob padcu, pri katerem je čelada preprečila manj srečen scenarij, utrpel 26-letnik.

Foto: Guliverimage

Hvaležen tehnologiji

"Neprilagojena hitrost, zaradi katere mi je odneslo zadnje kolo, s pedalom sem zapel za jašek in to je povzročilo, da sem z vsem kolesom zapel v robnik, odneslo me je čez krmilo. K sreči je večino udarca 'vzelo' kolo. Mislim, da mi je čelada rešila življenje, hvaležen sem za tehnologijo, ki je tako napredovala, in sploh za to, da danes nosimo čelade," se 16. maja spominja član ekipe Bahrain Victorious.

Želja je nastopiti že čez dva tedna

Dober teden po nesreči je že na kolesu, na padec spominja le še nekaj obližev na nogah, zdaj počasi že začenja trenirati za nove izzive. In kdaj bi ga lahko spet videli v tekmovalnem ritmu? Morda že čez dva tedna na Dirki po Sloveniji. Ga bomo čez dva tedna spremljali na Dirki po Sloveniji? Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Za zdaj načrtujemo nastop na Dirki po Sloveniji. Nismo še povsem odločeni, saj še ne vemo, kako se bo telo odzvalo na ponoven vstop v trening, ampak željo seveda imam. Nastopil bom tudi na državnem prvenstvu in pa, če bo vse v redu, na Dirki po Franciji," je še povedal Mohorič. Več o načrtih pa v zgornjem videoposnetku.