Slovenci vključeni v posebno zgodbo Gira

Temperatura pred nedeljsko 15. etapo Gira d'Italia, ki bo tudi na slovenski strani meje, in sicer v Novi Gorici ter v Goriških brdih, se vse bolj dviguje. V okviru spremljajočih dejavnosti, ki bodo potekale ob etapi, bo tudi čezmejna promocijska etapa E-bike, ki se je bodo udeležile znane športne osebnosti z obeh strani meje. Med njimi bodo tudi slovenska smučarka Ana Bucik, nekdanji nogometaš Matej Rožič Mavrič in paratriatlonec Alen Kobilica skupaj s spremljevalcem Urhom Klenovškom.

Kobilica in Klenovšek bosta na etapi vozila električno kolo dvojec, ki ga je po naročilu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica izdelal nemški proizvajalec koles Schauff. Po etapi bo kolo namenjeno programu rehabilitacije slepih in slabovidnih v domačem in lokalnem okolju. Zanj bodo odšteli šest tisoč evrov, več kot polovico so prispevali donatorji, preostala sredstva pa želijo pridobiti prek SMS-donacij.

"To je eden od najlepših trenutkov, ki jih človek lahko doživlja. To je nadgradnja sodelovanja z novogoriško mestno občino in ne nazadnje nadgradnja našega programa rehabilitacije slepih in slabovidnih, ki jo izvajamo na Severnem Primorskem. Tudi osebe z oviranostmi usmerjamo v ta šport. To bo še dodatna spodbuda za naše člane, kajti želimo si, da so ti tudi turisti, in tako omogočimo družinam, da se bodo lahko z električnimi kolesi aktivno vključevale v turizem na Severnem Primorskem, predvsem pa na Goriškem," je povedal Igor Miljavec, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica.

"To je nadgradnja sodelovanja z novogoriško mestno občino in ne nazadnje nadgradnja našega programa rehabilitacije slepih in slabovidnih, ki jo izvajamo na Severnem Primorskem," prvi Igor Miljevac. Foto: Rosana Rijavec/STA

Promocija množičnega kolesarjenja in kolesarjenja z električnimi kolesi

"Gre za posebno zgodbo v kontekstu Gira d'Italia. To je zgodba, ki je namenjena predvsem promociji množičnega kolesarjenja, po drugi strani pa promociji kolesarjenja z električnimi kolesi. Ideja, da naredimo skupno ekipo Gorice in Nove Gorice s šestimi kolesarji, se nam je zdela seveda izjemna v luči čezmejnega sodelovanja. Hkrati pa smo začeli izbirati, katera bodo tista tri imena, ki bodo na njej zastopala tako barve našega mesta kakor tudi vse Slovenije. Izjemno sem ponosen in vesel, da smo sestavili trojico z imeni Ana Bucik, Matej Rožič Mavrič in Alen Kobilica, kar po svoje pomeni mešanico vrhunskega športa, hkrati pa osebnosti v pravem pomenu besede. Lahko rečem, da gre za osebe, ki so navdih in vzor. Ponosni smo, ker vemo, da bodo več kot dostojno zastopali barve naše države na tako uglednem tekmovanju," je ob tem dejal novogoriški podžupan Simon Rosič.

Mešano ekipo z imenom Nova Gorica - Gorica 2025 bo sestavljalo šest članov: smučarka Ana Bucik, Alen Kobilica in nekdanji nogometaš Matej Rožič Mavrič s slovenske strani ter nekdanja gorska kolesarja Samira Todone in Andrea Zoratti in nekdanji košarkar Michele Mian z italijanske strani.

"Sploh to, da smo v svoji občini odprti za nove ideje in da poskušamo stvari približati vsem, ne glede na njihove ovire, se mi zdi zelo pozitivno in lep poziv tudi drugim, da se trudimo in kot okolje pripomoremo k takim pobudam," pravi Ana Bucik. Foto: Rosana Rijavec/STA

Poklon in zadovoljstvo

"Sem vesela in počaščena, da sem lahko del te zgodbe in tega lepega nedeljskega dogodka. Sploh to, da smo v naši občini odprti za nove ideje in da poskušamo stvari približati vsem, ne glede na njihove ovire, se mi zdi zelo pozitivno in lep poziv tudi preostalim, da se trudimo in kot okolje pripomoremo k takim pobudam. Ker moja mama dela v centru za usposabljanje invalidnih otrok, poskušam z raznimi akcijami večkrat pomagati, polepšati vsaj kakšno uro ali narediti drugače kaj bolj zanimivo. Pri tem rada sodelujem in vsaka stvar, ki jo naredimo, pusti pečat za naprej," je ob tem povedala Bucikova.

"Udeležba je zadovoljstvo, poklon, ki ga lahko doživiš le nekajkrat, kajti vemo, da je bil Giro tukaj pred veliko leti, vprašanje je spet, kdaj bo nazaj. Upam, da že prihodnje leto. To je zame tudi velik poklon preminulemu dedku, ki je bil doma iz Brd. Če bi bil danes živ, bi bil najbolj ponosen na to, da njegov vnuk kolesari po Brdih. Zame je to priznanje in lep trenutek, ki ga lahko poklonim nekomu, ki je med zvezdami. V veliko veselje mi bo, da bom na trasi skupaj z nekdanjimi olimpijci in športniki iz Gorice. To pomeni, da smo skupaj boljši, močnejši, ne nazadnje pa tudi bolj prepoznavni," je ob vabilu na Giro dejal Mavrič Rožič.