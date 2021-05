Bettiolu najdaljša etapa letošnjega Gira, Bernal ostaja v rožnatem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijan Alberto Bettiol (EF-Nippo) je zmagovalec 18. etape kolesarske dirke po Italiji. Bettiol je na 231 kilometrov dolgi preizkušnji med Roveretom in Stradello po uspešnem pobegu za 17 sekund ugnal rojaka Simoneja Consonnija (Cofidis) in Irca Nicolasa Rocha (DSM). Skupno vodstvo je zadržal Kolumbijec Egan Bernal.

Ne posebej razgibana etapa je prinesla uspešen pobeg, v katerem je bilo 23 kolesarjev. Nenevarni za skupno vodstvo so pridobivali prednost pred glavnino, ki je znašala tudi več kot 20 minut, in na koncu obračunali za etapno zmago.

Znotraj te skupine se je sicer približno 20 kilometrov pred ciljem peščica kolesarjev odločila za napad, posebej se je izstrelil Francoz Remi Cavagna (Deceuninck-QuickStep), ki mu je sledil Bettiol, tega pa je lovil Roche. Bettiol in Roche sta devet kilometrov združila moči v lovu na vodilnega, a le za kratko, saj je Irec popustil.

Po zapravljenih priložnostih potreboval prav to

Bettiol, tudi dober kronometrist, pa je še naprej poskušal zmanjšati nekajsekundni zaostanek za Cavagno, sedem kilometrov pred koncem ga je tudi ujel. Še več, povsem izmučenega Francoza je pustil za sabo in se sam odpeljal proti etapni zmagi, svoji tretji v karieri.

"Res sem si to želel. Pred tem sem zapravil nekaj priložnosti, tako da sem to res potreboval. Res je težko v tretjem tednu iti v pobeg, toda vem, da lahko dobro opravim, ko so moje noge boljše od moje sreče," je povedal zmagovalec.

Egan Bernal ima v skupnem seštevku dve minuti in pol prednosti pred najbližjim zasledovalcem. Foto: Guliverimage

Bernal z dvema minutama in pol prednosti

Pri vrhu sprememb ni bilo, še naprej, od devete etape, vodi Bernal (Ineos Grenadiers) z dobrima dvema minutama prednosti pred Italijanom Damianom Carusom (Bahrain Victorious) in več kot tremi minutami pred Britancem Simonom Yatesom (BikeExchange).

Slovenec Jan Tratnik (Bahrain Victorious) je etapo končal kot 32. in v glavnini, ki je zaostala 23:30 minute. Skupno je 81.

V petek bodo kolesarji prevozili 166 kilometrov med Abbiategrassom in zaključnim vzponom na Alpe di Mera.