Irec ima zdaj etapne zmage z vseh treh velikih dirk, kriza Bernala

Irec Dan Martin je zmagovalec 17. etape kolesarske Dirke po Italiji. Kolesar ekipe Israel Start-Up Nation je bil član ubežne skupine, med ubežniki pa je edini zdržal do konca. Uspešno se je spopadel z vsemi vzponi in dopolnil svojo imenitno zbirko, v kateri ima tudi po dve etapni zmagi s Toura in Vuelte. V vodstvu na dirki ostaja Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki pa je imel danes na zaključnem vzponu krizo in je tekmecem podaril nekaj sekund. Jana Tratnika (Bahrain Victorious) ni bilo med najboljšimi.

Na cilju 193 kilometrov dolge etape od Canazeija do Sega di Ale je imel 34-letni irski as 13 sekund prednosti pred Portugalcem Joaom Almeido (Deceuninck QuickStep), tretje mesto je zasedel Britanec Simon Yates (BikeExchange). Martin se je veselil svoje prve etapne zmage na Giru, zdaj jih ima prav na vseh največjih večdnevnih dirkah.

Jana Tratnika ni bilo med najboljšimi, zaostal je 36 minut in 28 sekund ter zasedel 125. mesto. V skupnem seštevku je na 81. mestu.

Na manj strmih delih zavestno varčeval z močmi

"Vzpon sem dobro poznal in imel vse informacije. Vedel sem, da je najtežji na koncu, zato sem na manj strmih delih zavestno varčeval z močmi, ko pa sem dobil informacije, da so se mi zasledovalci približali, sem pospešil. S tem sem jim hotel tudi zbiti moralo. Sem pa imel zaradi vetra kar precej težav, a sem nekako zdržal," je bil vesel Dan Martin in dodal, da je ekipa trdo garala, da ga je spravila v načrtovan beg, sam pa se ji je nato zahvalil z zmago.

📽️ @DanMartin86 grit up front, the Maglia Rosa under siege behind: the final km of today’s stage.



📽️ La grinta di @DanMartin86 davanti, la Maglia Rosa sotto attacco dietro. L'ultimo km della tappa di oggi.



Powered @supersapiensinc #Giro pic.twitter.com/3TPcsP2tHQ — Giro d'Italia (@giroditalia) May 26, 2021

"Neverjetno, kakšno moralo kažemo na dirki. Do zdaj smo imeli veliko smole, izgubili smo nekaj ljudi, a se ne predajamo. Vedeli smo, da je ta etapa naša zadnja, na kateri smo lahko zmagali, zato sem ponosen, da smo priložnost izkoristili," se je veselil zmagovalec.

Yates zdaj tretji v skupnem seštevku

Vodilni v skupnem seštevku Bernal je tokrat na zaključnem vzponu, enem od treh kategoriziranih v etapi, pokazal nekaj ranljivosti, a rožnata majica trdno ostaja na njegovem hrbtu. Tokrat je zasedel sedmo mesto, za zmagovalcem je zaostal minuto in 23 sekund. Tri sekunde je izgubil v primerjavi z drugouvrščenim v skupnem seštevku Italijanom Damianom Carusom, pred katerim pa ima še vedno dve minuti in 21 sekund prednosti. Na tretje mesto se je prebil Yates.

Egan Bernal je ubranil rožnato majico vodilnega na Giru: Čeprav nisem imel svojega dneva, nisem prav veliko izgubil. Foto: Guliverimage

Bernal preživel težak dan

"Moram biti zadovoljen. Čeprav nisem imel svojega dneva, nisem prav veliko izgubil. Odkljukal sem še en dan, še en dan v rožnatem sem bližje uspehu. Carusa moram najbolj gledati, danes mi ni za dosti ušel. Yates je bil danes neverjetno močan, jaz pa sem storil napako, ker sem mu hotel slediti. Pokazalo se je, da nisem nezmotljiv in tudi nepremagljiv ne. Ostati moram na trdnih tleh, dirka se konča šele v Milanu. Še en slab dan in prednost lahko izgubim. Mi pa je vseeno, ali zmagam za deset sekund ali eno sekundo," ostaja previden v napovedih Egan Bernal.

Spet smola za Evenepoela

Italijanske ceste pa očitno niso naklonjene belgijskemu čudežnemu dečku Remcu Evenepoelu (Deceuninck QuickStep), ki se je po lanski hujši poškodbi pri padcu na Dirki po Lombardiji na tekmovanja vrnil prav na tem Giru. Danes je spet pristal na tleh, in to po tem, ko je na predzadnjem vzponu 17. etape z odlično vožnjo nakazal, da se počasi vrača v formo. Evenepoel jo je tokrat odnesel veliko bolje in brez očitnejših poškodb nadaljeval dirko, vseeno pa je izgubil ogromno časa.

Četrtkova etapa bo potekala med Roverettom in Stradello, v njenem zaključku bo nekaj vzponov, a strokovnjaki pričakujejo, da bo zmagal sprinter, ki bo uspešno premagal te klance. Kandidati za skupni vrstni red pa ne bi smeli imeti zahtevnejšega dneva.

Izidi 17. etape: 1. Daniel Martin (Irs/Israel Start-up Nation) 4;54:38

2. Joao Almeida (Por/Deceuninck-QuickStep) + 0:13

3. Simon Yates (VBr/BikeExchange) 0:30

4. Diego Ulissi (Ita/UAE Emirates) 1:20

5. Damiano Caruso (Ita/Bahrain Victorious) isti čas

6. Daniel Martinez (Kol/Ineos Grenadiers) 1:23

7. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) isti čas

8. Antonio Pedrero (Špa/Movistar) 1:38

9. Pello Bilbao (Špa/Bahrain Victorious) 1:43

10. George Bennett (Nzl/Jumbo-Visma) 2:21

...

125. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 36:28

Skupni vrstni red: 1. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 71;32:05

2. Damiano Caruso (Ita/Bahrain Victorious) + 2:21

3. Simon Yates (VBr/BikeExchange) 3:23

4. Aleksandr Vlasov (Rus/Astana) 6:03

5. Hugh Carthy (VBr/EF Education-Nippo) 6:09

6. Romain Bardet (Fra/DSM) 6:31

7. Daniel Martinez (Kol/Ineos Grenadiers) 7:17

8. Joao Almeida (Por/Deceuninck-QuickStep) 8:45

9. Tobias Foss (Nor/Jumbo-Visma) 9:18

10. Giulio Ciccone (Ita/Trek-Segafredo) 11:06

...

81. Jan Tratnik (Slo) 2;48:30

Preberite še: