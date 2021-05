Vuelta se bo začela na Nizozemskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je leta 2020 start kolesarske dirke po Španiji v Utrechtu odpadel zaradi koronske pandemije, se bo Vuelta 2022 začela v tem nizozemskem mestu. Kot so danes potrdili organizatorji španske pentlje, bodo prve tri etape 77. izvedbe Vuelte potekale na Nizozemskem.

Prva etapa se bo z vožnjo na čas začela in končala v Utrechtu, tudi cilj druge bo v Utrechtu, kamor bo vodila iz Hertogenboscha v to četrto največje mesto v državi. Tretja etapa ima kot začetno in končno točko Bredo.

Lani je bilo zaradi pandemije koronavirusa treba Vuelto preseliti in tudi datumsko preložiti. Utrecht kot izhodišče je bil odpovedan, prav tako etape na Portugalskem. Poleg tega je imela tretja največja kolesarska dirka na svetu le 18 namesto 21 etap in je potekala od 20. oktobra do 8. novembra.

Letos ima Vuelta spet svoj klasičen datum od sredine avgusta do začetka septembra in se bo začela v Burgosu. Na njej naj bi izmed slovenskih zvezdnikov nastopil Tadej Pogačar, Primož Roglič, ki je Vuelto osvojil dvakrat zapored, pa naj ne bi branil zmage. Bo nastopil spet leta 2022, ko se bo slovita dirka začela na Nizozemskem, ravno v državi, kjer je doma njegova ekipa Team Jumbo-Visma?