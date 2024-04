Se bo kdo vmešal v dvoboj Pogačarja in van der Poela?

"Stara dama ima letos dva snubca," so zapisali na uradni spletni strani klasične dirke Liege – Bastogne – Liege in s tem poudarili, da sta na 110. izvedbi najstarejšega kolesarskega spomenika, ki mu pravijo tudi "La Doyenne" (Stara dama) dva izrazita favorita. To sta slovenski as Tadej Pogačar in nizozemski mojster za klasike Mathieu van der Poel. Kolesarje danes na 254,5-kilometrski trasi čaka več kot 4.000 višinskih metrov, zato je Slovenec celo v rahli prednosti.

Tadej Pogačar sam pa je pred dirko, na kateri je zmagal že leta 2021, bila pa je sploh njegov prvi spomenik v profesionalni karieri, opozoril, da se utegne v napovedan dvoboj z Van der Poelom vmešati še kakšen nevaren kolesarski as. Zahtevna trasa, na kateri ni domala ni ravnine, bi utegnila ustrezati tudi kolesarjem kot so Tom Pidcock, Mattias Skjelmose, Tiesj Benoot, Benoît Cosnefroy, Dylan Teuns, Aleksej Lucenko, Michael Matthews, Egan Bernal, še bolj pa morda Stephenu Williamsu, Kévinu Vauquelinu, Santiagu Buitragu in Maximu van Gilsu.

Foto: A.S.O.

Pogačar, ki je v Belgijo prispel z višinskih priprav v Španiji in lačen tekmovanja, bo imel ob sebi še močno ekipo z Diegom Ulissijem, Marcom Hirschijem, Finnom Fisher-Blackom, Joãom Almeido, Sjoerdom Baxom in Domnom Novakom, fantje pa bodo tudi nadvse motivirani, da popravijo slab ekipni vtis z Valonske puščice, kjer so ubrali nerazumljivo taktiko in pregoreli. Pričakovati je, da bodo današnjo dirko nadzirali prav kolesarji UAE Emirates, saj je Mathieu van der Poel, ki je letos osvojil že dva spomenika, napovedal, da bo s kolegi iz Alpecin – Deceunincka le prežal na svoje priložnosti in se ne misli izpostavljati na čelu glavnine.

Po Valonski puščici, na kateri je zaradi hudega mraza odstopilo 130 kolesarjev, je bilo tudi pred dirko Liege – Bastogne – Liege veliko govora o tem, kako utegne na dogajanje vplivati slabo vreme. Za čas dirke je napovedan dež, temperature pa naj ne bi presegle desetih stopinj Celzija. "To je vedno dirka na izčrpavanje, ob slabem vremenu pa utegne biti še toliko zahtevnejša. Čaka nas izjemno naporen dan," je o tem povedal avstralski as Jai Hindley (BORA – hansgrohe). Pogačar je že na ogledu proge okusil nekaj mraza in dežja ter ocenil, da "ni bilo prehudo".

Dirka se bo začela ob 10.15, kolesarje v cilju pričakujejo med 16.10 in 16.45, najbolj razgiban del trase je v zadnjih 100 kilometrih dirke.

