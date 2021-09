Pogačar in Roglič lahko spišeta posebno poglavje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar in Primož Roglič spadata med favorite za medaljo na cestni dirki.

Tadej Pogačar in Primož Roglič spadata med favorite za medaljo na cestni dirki. Foto: Guliverimage

Pred 32 leti je nazadnje kolesar v istem letu osvojil tritedensko dirko in postal še svetovni prvak. Pod podvig se je podpisal Greg Lemond. Na nedeljski peklenski dirki bosta imela enako priložnost slovenska šampiona Tadej Pogačar in Primož Roglič. A naša majhna država ima na svetovnem prvenstvu v Belgiji z Matejem Mohoričem še enega aduta za medaljo ali skok na sam vrh.

Le osmim kolesarjem je v zgodovini v enem letu uspelo osvojiti eno izmed tritedenskih dirk in postati svetovni prvak v cestni dirki. Zadnji je bil legendarni Greg Lemond leta 1989, ko je osvojil prestižno Dirko po Franciji in oblekel mavrično majico v Chamberyju.

Pred njim je bila še sedmerica kolesarjev s tovrstnim podvigom (Alfredo Binda, Georges Speicher, Fausto Coppi, Louison Bobet, Ercole Baldini, Eddy Merckx in Bernard Hinault).

Kar 268 kilometrov dolga preizkušnja

Letos so junaki tritedenskih dirk postali Egan Bernal (Giro), Tadej Pogačar (Tour de France) in Primož Roglič (Vuelta), a bosta imela le zadnja dva priložnost, da prekineta sušo, ki traja že 32 let, saj Kolumbijca ne bo na cestni dirki.

Aktualni svetovni prvak je Julian Alaphilippe. Foto: Guliverimage

Do morebitnega tovrstnega podviga ju čaka izjemno težka 268,3 kilometra dolga preizkušnja, na kateri bodo morali kolesarji prekolesariti 2.562 višinskih metrov.

Približno dobrih šest ur in pol bo potrebnih, da bomo pozdravili velikega zmagovalca. Na zadnjem svetovnem prvenstvu v Imoli je podvig uspel Francozu Julianu Alaphilippu, ki se je v zaključku odločil za napad in na dirkališču formule 1 nato v samostojni vožnji osvojil veliko zlato.

Slovenski adut tudi vroči Mohorič

S skokom je pred zadnjim krogom poskusil tudi Pogačar, kolesaril nekaj časa povsem sam, vendar ga je nato glavnina dohitela. Na koncu je ostal v igri za odličje le še Roglič, ki je bil bitko s specialisti za enodnevne klasike. Potem ko ga je še nekoliko zaprl Jakob Fuglsang, ni imel možnosti za drugo slovensko medaljo na cestni dirki.

Matej Mohorič je letos zelo vroč Foto: Guliverimage

Leta 2001 je v Lizboni do nje prikolesaril nekdanji selektor Andrej Hauptman, ki se je veselil brona. Slovenija pa ima prav po zaslugi Rogliča že medaljo s svetovnega prvenstva v kronometru. Nekdanji skakalec je bil namreč leta 2017 v Bergnu srebrn.

Ob osrednjih slovenskih zvezdnikih bo medaljo naskakoval tudi Matej Mohorič, ki je letos v izjemni formi in je nanizal nekaj odmevnejših uspehov – osvojil dve etapi na Dirki po Franciji, postal državni prvak v cestni dirki, bil drugi na klasiki San Sebastian, prav tako drugi na Dirki po Poljski in Dirki po Beneluksu, na kateri je zmagal v sedmi etapi. Iz tira ga ni vrgel niti strašljiv padec na Giru. Dokazal je, da je v letošnjem koledarskem letu odlično pripravljen in da lahko tudi od njega pričakujemo dobro nedeljsko vožnjo.

Ob trojici bodo slovenske barve zastopali še Jan Tratnik, Luka Mezgec, Domen Novak, Jan Polanc in David Per.

Favoritov je ogromno

Si pa lahko ljubitelji kolesarstva že manejo roke, saj se obeta izjemna nedeljska cestna dirka. Ob pogledu na sestavo ekip v drugih reprezentancah je favoritov za medaljo ogromno. Pričakujemo lahko, da bo šlo že od štarta na vso moč, kar bo le še obogatilo kolesarski spektakel.

Foto: Vid Ponikvar

In kdo so ob naših treh kolesarjih potencialni favoriti za laskavi naslov in mavrično majico? Wout van Aert, Remco Evenepoel (oba Belgija), Julian Alaphilippe (France), Mathieu van der Poel (Nizozemska), ki ima sicer težave s hrbtom, Thomas Pidcock (Velika Britanija), Sonny Colbrelli (Italija), Michal Kwiatkowski (Poljska), Marc Hirchi (Švica), Magnus Cort, Michael Valgren (oba Danska) …